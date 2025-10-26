Katy Perry y Justin Trudeau: así hicieron su debut oficial como pareja

Suscríbete a nuestros canales

Lo que comenzó como un inesperado rumor poco a poco se ha consolidado en uno de los romances más comentados del año. La estrella del pop Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau eligieron la capital francesa para hacer pública su relación, un gesto que coincidió estratégicamente con el cumpleaños número 41 de la cantante.

La confirmación se produjo la noche del sábado 25 de octubre, cuando la pareja fue fotografiada saliendo de un espectáculo en el icónico club de cabaret Crazy Horse Paris.

Imágenes capturadas por los paparazzi y compartidas en redes sociales muestran a Katy Perry y Justin Trudeau tomados de la mano, sonrientes, mientras se dirigían a un carro. Para muchos, este simple acto puso fin a meses de especulaciones y se convierte en el "debut" oficial de la pareja.

La historia de amor

El inesperado vínculo entre la cantante de "Firework" y el político canadiense ha estado bajo el radar desde el pasado mes de julio, poco después de que la artistas anunciara su separación del actor Orlando Bloom.

Los primeros indicios surgieron en Montreal, Canadá, a finales de julio, cuando fueron vistos cenando juntos en un restaurante exclusivo. A esto le siguió la asistencia de Trudeau a uno de los conciertos de la gira mundial de Katy Perry.

La bomba informativa llegó a mediados de octubre, cuando fueron captados en actitud cariñosa, besándose y abrazándose, a bordo de un yate frente a las costas de Santa Bárbara, California. Aunque estas imágenes eran una clara señal, la pareja mantuvo el silencio.

Poco después de la filtración de las fotos en el yate, Perry hizo un guiño a su nuevo estatus en un concierto en Londres, bromeando con un fan que le pedía matrimonio: "Deberías haberme preguntado hace 48 horas. Es un poco tarde...", en una clara referencia temporal a la publicación de las fotografías.

Y ahora con las nuevas imágenes se confirma finalmente su relación amorosa.

