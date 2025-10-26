¡De vuelta a la acción! Las cinco películas imperdibles de Steven Seagal: ¿Su nuevo proyecto las supera?

Suscríbete a nuestros canales

Steven Seagal, una de las figuras más reconocibles del cine de acción de finales de los 80 y principios de los 90, está de vuelta. Tras un periodo de silencio cinematográfico que se extendió por más de un lustro, el maestro de Aikido ha anunciado un nuevo proyecto que busca revivir la esencia del género que lo catapultó a la fama.

Antes de adentrarnos en su regreso, es fundamental recordar las películas que definieron su carrera y consolidaron su estatus como un héroe de acción de culto.

Las cinco mejores películas de Steven Seagal

La cúspide de la popularidad y el éxito crítico de Steven Seagal se encuentra en sus primeras producciones, caracterizadas por su estilo de lucha seco y brutal, basado en el Aikido. Entre sus títulos más venerados y exitosos se encuentran:

Alerta máxima (Under Siege, 1992): Considerada unánimemente como su mejor película. Dirigida por Andrew Davis, esta cinta de acción a bordo de un acorazado (el USS Missouri) funcionó como una versión naval de Die Hard (Duro de Matar) y fue su mayor éxito comercial. Por encima de la ley (Above the Law, 1988): Su debut. Presentó al público su estilo de lucha característico y lo posicionó inmediatamente como una nueva estrella de acción. Señalado por la muerte (Marked for Death, 1990): Un thriller de venganza que lo enfrenta a un grupo de mafiosos jamaicanos con elementos de vudú, destacando por sus escenas de acción intensas. Difícil de matar (Hard to Kill, 1990): Una de sus primeras películas más populares, centrada en su personaje saliendo de un coma para vengarse de quienes intentaron asesinarlo. Buscando justicia (Out for Justice, 1991): Un filme crudo y violento donde interpreta a un detective que recorre su antiguo barrio de Brooklyn buscando al asesino de su compañero.

Después de su último largometraje conocido en 2019 (Beyond the Law), Steven Seagal rompe su pausa para anunciar su participación en una nueva película de acción y artes marciales titulada Order of the Dragon (La Orden del Dragón).

El actor estará acompañado por otros nombres conocidos en el circuito de acción, incluyendo a Ron Smoorenburg (especialista en artes marciales) y Michel Qissi, famoso por interpretar al villano Tong Po en la película Kickboxer de Jean-Claude Van Damme.

Aunque el anuncio ha generado expectativa, la presencia de Seagal en el rodaje hasta el momento se ha limitado a una fotografía. Esto ha provocado especulaciones en la industria sobre si su rol será principal o, si por el contrario, su nombre se utilizará principalmente para dar visibilidad al proyecto.

