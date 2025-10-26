¡Luto en Hollywood! Fallece a los 100 años la actriz de Lassie, June Lockhart

Suscríbete a nuestros canales

Lamentablemente se confirmó la muerte de la reconocida actriz de Hollywood, June Lockhart, a sus 100 años de edad.

Lockhart fue reconocida por sus icónicas interpretaciones de Ruth Martin en la serie Lassie y luego de Maureen Robinson en la famosa serie de ciencia ficción 'Perdidos en el espacio'.

¿Quién fue June Lockhart?

Fue una actriz reconocida durante la llamada "Edad de Oro" de Hollywood, quien falleció el pasado jueves 23 de octubre, acompañada por su familia en su vivienda de Santa Mónica, en California, en Estados Unidos.

Lockhart inició en la actuación desde los 8 años de edad, en la ópera Metropolitan, luego a los 13 se dio a conocer en el cine con 'Un cuento de Navidad' junto a sus padres.

Sin embargo, obtuvo reconocimiento mundial tras interpretar a Ruth en la serie Lassie que estuvo al aire desde 1958 hasta 1964, y se consolidó con Mrs. Robinson en 'Perdidos en el espacio' del 65 al año 1968.

