El insólito error de la Suprema Corte de México: ¿Qué canción sonó en vez del Himno Nacional?

Suscríbete a nuestros canales

Un error técnico sin precedentes irrumpió en la más alta instancia judicial de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), transformando un acto protocolario solemne en una insólita anécdota viral.

El incidente se registró durante el cierre del Informe de Labores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Al momento de entonar el Himno Nacional Mexicano, los altavoces de la sala de plenos reprodujeron inesperadamente los acordes de la popular salsa "Qué precio tiene el cielo" del artista puertorriqueño Marc Anthony.

Cuando el secretario general de la Corte solicitó a los presentes ponerse de pie para el cierre del acto, en lugar del icónico "Mexicanos, al grito de guerra...", comenzó a sonar la melodía de despecho del salsero.

La escena, captada en video y viralizada de inmediato, mostró a ministros, magistrados y otros funcionarios de alto nivel –incluido el presidente de la SCJN– paralizados, intercambiando miradas de asombro, desconcierto y, en algunos casos, conteniendo discretas sonrisas. La compostura fue el gesto predominante ante la pifia.

Afortunadamente, el error duró solo unos segundos. El personal técnico logró cortar la pista de salsa y poner el audio correcto, permitiendo que la ceremonia concluyera finalmente con el Himno Nacional, aunque ya bajo el asombro colectivo.

Aunque el episodio fue breve, la magnitud del error en una institución de la talla de la Suprema Corte desató una ola de comentarios en redes sociales. Usuarios calificaron el hecho como una "vergüenza nacional" y señalaron una supuesta "ineficiencia" en la organización de un evento de tan alto nivel.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube