Tailandia de luto tras la muerte de la reina madre Sirikit: ¿Qué pasará con la celebración del Miss Universo 2025?

Suscríbete a nuestros canales

La inesperada muerte de la reina madre Sirikit de Tailandia a sus 93 años, ha sumido a la nación en un profundo luto y logró generar incertidumbre sobre la realización del Miss Universo 2025, cuyo evento final está programado para celebrarse en Tailandia en noviembre.

El Gobierno tailandés decretó inmediatamente 30 días de luto oficial, un periodo de respeto nacional que tendrá un impacto directo en todos los eventos públicos y de entretenimiento masivo.

Cabe destacar, que el Miss Universo 2025 tiene fijada su gala de coronación para el 21 de noviembre. El luto oficial, que comenzó el 25 de octubre, se extenderá hasta aproximadamente el 24 de noviembre, lo que significa que el evento de belleza caería en medio de las restricciones nacionales.

En Tailandia, durante los períodos de luto real, se espera que el público, y por extensión los eventos internacionales celebrados en el país, acaten un estricto protocolo que implica:

Restricción de celebraciones: Se limitan o prohíben las actividades ruidosas, festivas y de entretenimiento masivo.

Sobriedad en vestimenta: Se promueve la vestimenta sobria, limitando el uso de colores brillantes o festivos.

La organización de Miss Universo y las autoridades tailandesas deben ahora tomar una decisión crítica para honrar el duelo nacional sin cancelar el evento. En este sentido, el escenario más probable es un ajuste de la fecha de la gala final, moviéndola hasta después del 24 de noviembre. Esto garantizaría el respeto al luto nacional sin afectar drásticamente el calendario de las candidatas internacionales.

Si se mantiene la fecha original, la producción del Miss Universo deberá ser totalmente reformulada. Segmentos de baile, fiestas y desfiles de vestuario exuberante tendrían que ser atenuados o eliminados para reflejar la solemnidad del momento. El vestuario de las candidatas, el público y los presentadores sería mucho más reservado.

Hasta el momento, no se ha informado cuáles son las decidieron que tomó la organización del Miss Universo.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube