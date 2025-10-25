La verdad detrás de Miss Universo 1993: Dayanara Torres responde a la polémica crítica de Osmel Sousa

Suscríbete a nuestros canales

Dayanara Torres, Miss Universo 1993, decidió hablar sobre las polémicas declaraciones de Osmel Sousa, el conocido "Zar de la Belleza," quien cuestionó la legitimidad de su triunfo hace más de tres décadas. La respuesta de la puertorriqueña fue firme, manteniendo la compostura y apelando a los hechos.

La controversia se encendió cuando Sousa afirmó en una entrevista que Torres "ganó por obra y gracia del Espíritu Santo," sugiriendo que la corona en realidad debió haber recaído en la representante de Venezuela, Milka Chulina.

El preparador de reinas cubano-venezolano alegó que el resultado se debió a que dos miembros del jurado, por alguna razón, no registraron sus puntuaciones a favor de la candidata venezolana en los aparatos electrónicos de votación.

Por ese motivo, Dayanara Torres optó por una respuesta mesurada, pero incisiva. La exreina de belleza recordó que el certamen de 1993 fue transparente en sus resultados. "En ese momento, en los 90, se ponían las puntuaciones en la televisión. Tú ves qué dio cada uno, está en la televisión, haz el cálculo," señaló, invitando a Osmel Sousa y al público a revisar las grabaciones históricas.

Además, calificó las continuas objeciones de el Zar de la Belleza como una "herida que no sana" después de 32 años. A pesar de la naturaleza de la crítica, enfatizó que "todo el mundo tiene sus opiniones y las opiniones se respetan."

Finalmente, la puertorriqueña reafirmó el valor de su victoria y su compromiso con su país. "Hasta el resto de mi vida yo voy a estar orgullosa del papel que hice. Puerto Rico se lo merece. Ese era el año de Puerto Rico," concluyó, cerrando el debate con un mensaje de orgullo patrio.

