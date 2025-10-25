Cuando el principal ejemplo de tu vida es la misma persona que te guía por el mal camino: la historia de Sergio Mayer Mori y su madre

Suscríbete a nuestros canales

Sergio Mayer Mori creció bajo la mirada pública, entre el brillo de los reflectores y las sombras de una familia mediática. Hijo de los actores Bárbara Mori y Sergio Mayer, su infancia estuvo rodeada de fama, pero también de una compleja dinámica emocional.

Años después, el joven ha decidido compartir uno de los capítulos más duros de su vida: su temprana exposición al consumo y las consecuencias que lo acompañaron durante su juventud.

En una conversación sincera durante el podcast Políticamente Imprudente, junto a su padre, el actor recordó el momento en que, con apenas 14 años, probó las drogas, y aclaró que fue tras conversar con su madre y decirle que lo haría, su mamá en lugar de intentar corregirlo o hacerle cambiar de opinión le dijo que “si no lo hacía con ella, lo haría con mis amigos”, relató.

Aquella decisión, tomada desde la ingenuidad y la presión de la adolescencia, se convirtió en el punto de partida de una larga batalla personal que lo llevó al límite.

El precio de los excesos y el camino hacia la recuperación

Con voz serena, Mayer Mori relató que llegó a ser internado seis veces para enfrentar su dependencia. El proceso, aunque doloroso, estuvo acompañado por el apoyo incondicional de su madre. “Llegué con mi mamá y le dije: ‘má, estoy en la mie... ayúdame’. Me respondió: ‘nos vamos mañana a Colombia, empaca’”, recordó sobre el inicio de su rehabilitación más dura, una experiencia que transformó su manera de ver la vida.

Hoy, el actor reconoce que aquellos años fueron su mayor aprendizaje. Consciente del peso que tiene su testimonio, aprovecha cada oportunidad para enviar un mensaje de reflexión a los jóvenes. “El exceso es lo que te consume”, dijo, dejando ver que aprendió a ver sus heridas como recordatorios de su fortaleza.

Cicatrices que enseñan y vínculos que perduran

Lejos de los escándalos y las etiquetas, Sergio Mayer Mori ha optado por construir una vida más consciente y equilibrada. Admite que no fue fácil perdonarse ni comprender las decisiones de su madre, pero hoy valora la manera en que ambos transformaron el dolor en aprendizaje. “Hace unos meses estaba en el hoyo, pero hoy estoy mejor”, afirmó con la convicción de quien ha vuelto a encontrarse consigo mismo.

Su historia, más que una confesión, es una mirada humana sobre los errores, el amor y la redención. Porque a veces, las lecciones más profundas no vienen del éxito ni de la fama, sino de esas caídas que obligan a sanar. Mayer Mori lo resume sin dramatismo: “A veces quien debía protegerte también te enseña a levantarte”.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube