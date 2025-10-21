Halle Berry en guerra económica con sus ex: ¿Qué cantidad de dinero hay en medio y por qué?

Suscríbete a nuestros canales

Halle Berry, ganadora del Oscar y madre de dos hijos, ha estado en el centro de una polémica legal relacionada con la manutención infantil. Tras su separación de Gabriel Aubry, padre de su hija Nahla, y si segunda separación de Olivier Martínez, padre de su hijo Maceo, la actriz se vio obligada a pagar una suma mensual significativa por concepto de pensión alimentaria.

Berry ha calificado estos pagos como una forma de "extorsión", argumentando que las leyes de manutención infantil son "anticuadas" y "abusivas". En 2025, logró una reducción en sus obligaciones financieras tras una prolongada batalla legal.

Un acuerdo millonario que generó controversia

En 2014, un tribunal de Los Ángeles ordenó a Halle Berry pagar $16,000 mensuales a Gabriel Aubry por la manutención de su hija Nahla, además de $115,000 en pagos retroactivos y $300,000 para cubrir los honorarios legales de Aubry. Berry expresó públicamente su desacuerdo con esta decisión, calificando las leyes de pensión alimentaria como "anticuadas" y "abusivas".

En 2021, la actriz compartió en Instagram que "lleva una gran fuerza cada día" para cumplir con estos pagos, y añadió que "es incorrecto y es extorsión".

Una victoria legal parcial

En mayo de 2025, Halle Berry logró una reducción significativa en sus pagos mensuales. Un juez del Tribunal Superior de Los Ángeles aprobó un nuevo acuerdo que reduce la pensión alimentaria a $8,000 mensuales y limita los pagos adicionales a un porcentaje de los ingresos extraordinarios de Berry. Este acuerdo se mantendrá vigente hasta que Nahla cumpla 19 años o se gradúe de la preparatoria. Berry celebró esta decisión como un paso hacia una reforma en las leyes de manutención infantil, aunque sigue considerando que el sistema actual es injusto.

Halle Berry y Olivier Martínez: la crianza de Maceo

Tras su divorcio con Olivier Martínez, Halle Berry acordó pagar 8,000 dólares mensuales por la manutención de su hijo Maceo, además de cubrir un porcentaje de cualquier ingreso que supere los 2 millones de dólares anuales. El acuerdo también incluye gastos escolares, uniformes y actividades extracurriculares.

A pesar del convenio, la relación de co-parenting ha sido complicada. Berry solicitó que Martínez asistiera a sesiones de terapia de crianza compartida y, en 2025, pidió la custodia legal exclusiva de Maceo, alegando que su ex no había cumplido con los acuerdos previos ni priorizado el bienestar del niño.

La polémica por la manutención infantil

La perspectiva de Halle Berry sobre la manutención infantil

La actriz ha sido una crítica abierta de las leyes de manutención infantil en Estados Unidos. En diversas ocasiones, ha expresado que estas leyes no reflejan las realidades económicas de las partes involucradas y pueden llevar a situaciones de abuso financiero. Berry ha abogado por una revisión de estas leyes para garantizar que sean justas y equitativas para todas las partes, independientemente de su género o estatus económico.

Aunque ha logrado una reducción en sus pagos, la actriz continúa luchando por una reforma en el sistema que considere más justa y equitativa. Su caso ha abierto un debate público sobre la necesidad de revisar y actualizar las leyes de manutención infantil para reflejar las realidades económicas actuales y garantizar que sean justas para todas las partes involucradas.

