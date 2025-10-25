La denuncia de Rawayana: músicos venezolanos exigen respuestas a las autoridades mexicanas

Suscríbete a nuestros canales

La escena musical latinoamericana se ve sacudida por un incidente que afecta directamente a la reconocida banda venezolana Rawayana. El grupo, que se encuentra actualmente en México, sufrió el robo de una parte importante de sus instrumentos y equipos de trabajo en la Ciudad de México.

El hecho fue denunciado públicamente por el percusionista de la banda, Orestes Gómez, a través de sus redes sociales. Según la información compartida por el músico, el robo se produjo en la zona de Lomas de Chapultepec, mientras los integrantes se encontraban en un local de comida.

Entre los elementos sustraídos se encuentran piezas cruciales para sus presentaciones y procesos creativos, tales como una bocina, una pedalera y una laptop Macbook Pro de 13 pulgadas, además de otros equipos.

Este tipo de sucesos representa un golpe significativo para cualquier artista, ya que los instrumentos y el equipo tecnológico no solo tienen un alto valor económico, sino que también son herramientas de trabajo indispensables.

Hasta el momento, no se han ofrecido mayores detalles sobre el avance de las investigaciones para recuperar los equipos. La noticia ha generado una ola de solidaridad entre sus seguidores y la comunidad artística, que espera una pronta resolución del caso para que Rawayana pueda continuar con sus compromisos musicales.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube