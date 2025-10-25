María Gabriela de Faría y sus éxitos en 2025: la venezolana que conquista Hollywood y acapara portadas

Suscríbete a nuestros canales

Este 2025 ha sido un año de grandes logros para la actriz venezolana, quien se ha consolidado en Hollywood y se ha convertido en un rostro recurrente de las revistas más importantes.

María Gabriela de Faría, recordada por su paso en producciones juveniles latinoamericanas como Isa TKM, ha dado un salto impresionante a la industria cinematográfica internacional. Este año, sorprendió con su papel de Angela Spica, alias "The Engineer", en Superman: Legacy, película dirigida por James Gunn. Su personaje, que combina inteligencia y fuerza, le ha permitido mostrarse como una actriz versátil capaz de destacar en papeles complejos y con presencia central en la trama.

La venezolana se ha preparado a conciencia para esta interpretación, estudiando cada detalle de su personaje y sometiéndose a exigentes rutinas físicas que le permitieron encarnar a una de las villanas más comentadas de este año en Hollywood.

Brillando en las portadas

María Gabriela no solo ha conquistado la pantalla, sino también las portadas. Durante 2025, ha figurado en publicaciones como Vogue México y Latinoamérica, ¡Hola! Américas, Folie y Asuntos de Mujeres.

Cada aparición ha resaltado su estilo, elegancia y carisma, consolidando su imagen como una de las latinas más influyentes y reconocidas en la industria del entretenimiento internacional.

Sus portadas han generado revuelo entre los fans y los medios especializados, convirtiéndose en una de las figuras más comentadas en redes sociales y demostrando que su talento trasciende fronteras.

Voz y representación para los latinos

Más allá de la actuación, María Gabriela se ha destacado por ser una defensora de la representación latina en Hollywood. Ha expresado que para ella es fundamental que los actores y creativos latinos tengan espacio tanto frente a la cámara como detrás de ella, participando en la escritura, producción y dirección de proyectos que reflejen sus historias y cultura.

Este compromiso le ha permitido consolidarse como un referente positivo para jóvenes latinoamericanos que buscan abrirse camino en la industria del entretenimiento global.

Equilibrio y gratitud

A pesar del reconocimiento y la exposición mediática, María Gabriela mantiene un perfil cercano y agradecido. En diversas entrevistas ha señalado que el verdadero éxito se mide en la capacidad de disfrutar los momentos simples, rodearse de personas queridas y mantener la salud y la felicidad como prioridades.

De Faría ha dicho que pese al éxito que ha tenido prefiere mantener los pies sobre la tierra y que Dios ha tenido mucho que ver en su crecimiento, comentaba que antes se preocupaba por pedirle a Dios sus éxitos y ahora si enfoque es agradecer por lo que tiene mientras lucha por sus méritos.

Proyectos futuros y metas

Con Superman: Legacy consolidada en su filmografía, María Gabriela de Faría mira hacia el futuro con grandes expectativas. Su talento, disciplina y conexión con su público auguran un 2026 igual de exitoso y prometedor.

