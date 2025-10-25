Miss Universo 2025: ¿Qué país gana? Las 10 favoritas de Latinoamérica y África

Suscríbete a nuestros canales

La 74.ª edición del famoso certamen de belleza internacional, Miss Universo, se llevará a cabo en Tailandia, específicamente en el Impact Challenger Hall de Pak Kret, en la provincia de Nonthaburi, el próximo 21 de noviembre de 2025. Sin embargo, la concentración de las candidatas iniciará desde el próximo 2 de noviembre.

La antesala del evento

revela una intensa batalla por la corona con un claro dominio de las delegadas latinoamericanas y un fuerte desafío de candidatas africanas y asiáticas. A pocas semanas de la llegada de las beldades a la concentración, los analistas internacionales ya han definido un Top 10 que combina belleza clásica, oratoria de impacto y proyectos sociales sólidos.

El concurso, que celebra su 74.ª edición, se centrará en encontrar a una líder global que pueda abanderar la plataforma de empoderamiento del certamen.

Top 10 de las candidatas con las bandas de más peso en el Miss Universo 2025

Puerto Rico: Se destaca por su fuerte presencia escénica y por tener una candidata considerada muy fuerte, especialmente porque el evento será en la isla.

Tailandia: Fue coronada como Miss Universo Tailandia y era una favorita de muchos.

Perú: Es uno de los países con más tiempo sin ganar una corona universal y su candidata es considerada una fuerte contendiente.

México: Es mencionada como una de las favoritas en algunos análisis.

Venezuela: Ha sido mencionada en la lista de las "máximas" y es una contendiente fuerte.

Costa Rica: Se destaca como una candidata fuerte y ha sido mencionada por su impacto.

Argentina: También aparece en la lista de favoritas, junto con otros países.

Chile: Posee un perfil de "diosa rubia" altamente competitivo. Su preparación de alto nivel, sumada a una belleza exótica, le ha valido comparaciones positivas entre la prensa especializada.

Costa de Marfil: La gran promesa africana. Con una belleza deslumbrante y una gran presencia en pasarela, Olivia lidera la fuerte delegación de África, destacándose por su carisma.

Angola: Una de las "Barbies africanas" que ha generado hype por su rostro juvenil y dulce. Si su performance en pasarela iguala su belleza, puede ser una de las grandes revelaciones de África.

¿Cómo se preparara la representante de Venezuela?

La reina venezolana, Stephany Abasali, ha estado enfocada en perfeccionar aspectos clave de su presentación, incluyendo entrenamientos de pasarela, sesiones fotográficas y asesoramiento en imagen personal. Además, durante su preparación, la criolla suele reforzar la importancia de mostrar su verdadera personalidad más allá de la imagen pública.

Cabe destacar, que en esta edición, el Miss Universo contará con la participación de más de un centenar de candidatas de todo el mundo, además, el evento le dará la bienvenida a mujeres casadas, madres y mujeres transgénero, reflejando una visión más inclusiva de la belleza.

Además, que este año el certamen de belleza contará con países debutantes que añadirán un nuevo sabor a la competencia, entre ellos se encuentran: Palestina, Arabia Saudita y Mozambique. Asimismo, se celebrará el regreso de naciones como Azerbaiyán, Haití y Sudáfrica, que no participaron en ediciones anteriores.

Estas son las principales opciones para sintonizar el evento:

En Estados Unidos y Latinoamérica: El certamen se transmitirá a través de Telemundo en televisión. El canal también ofrecerá una transmisión en vivo a través de su aplicación y su sitio web oficial.

A nivel global: La organización de Miss Universo confirmó que el concurso estará disponible en su canal oficial de YouTube, lo cual es una buena opción para los espectadores de todo el mundo que no tienen acceso a la transmisión televisiva local.

