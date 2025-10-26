Muere la cantante y actriz Floria Márquez a los 75 años

Suscríbete a nuestros canales

La cantante y actriz venezolana Floria Márquez falleció este sábado en horas de la tarde durante un show en Casa Anauco, en el Hatillo, así lo dio a conocer su esposo, Pedro López.

López detalló a través de su cuenta en Instagram que la artista habría sufrido un ACV fulminante mientras interpretaba la segunda canción en su presentación.

Nacida el 11 de febrero de 1950, Márquez fue una de las cantantes más importantes de Venezuela en los años 80s y 90s, y se destacó en el género del bolero. Es hermana del cantautor Rudy Márquez, fallecido el 9 de octubre del pasado año.

Márquez provino de una familia con tradición musical; su madre, Bertha van Stenis, era pianista clásica. A diferencia de muchos artistas populares, Floria inició su carrera profesional como adulta en 1987.

Su particular manera de abordar el bolero la popularizó rápidamente en la escena nocturna de Caracas, lo que la impulsó a actuar en los principales teatros de Venezuela. Su ascenso le permitió firmar su primer contrato discográfico con Sony Music.

Proyección internacional de Márquez

La artista ha llevado su espectáculo a escenarios internacionales en países como Colombia, Bahamas, Aruba, México, Argentina y Estados Unidos, donde tuvo éxito en el famoso Fontainebleau Hilton Hotel de Miami Beach.

Márquez ha compartido escena con grandes nombres de la música latina, incluyendo a Armando Manzanero, Los Panchos, Lucho Gatica, Oscar D'León y Cheo Feliciano.

Simultáneamente, incursionó en el teatro, participando en dos obras: "Ella Sí Canta Boleros" de Ciro Acevedo Yáñez y el Café-Concert "La Cosa Es Amar". Ofreció además decenas de conciertos con distintas orquestas sinfónicas profesionales en Venezuela.

Discografía de Floria Márquez

1991: Una Noche Con Floria Márquez (Música de CBS/Sony).

1993: Algo más que boleros (Palacio-Polygram)

1996: Palabras de mujer (GMG).

1998: En vivo (Registros Anes).

1999: 10 años de amor (GMG).

1999: Colección Lo Mejor (Meridiano/Anes).

2003: La cosa es amar (GMG).

2004: Éxitos de Floria Márquez (GMG).

2007: Sin fecha de vencimiento (GMG).

2011: Los Hombres Que Me Gustan (GMG).

