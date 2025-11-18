¡Íconos de la salsa brava! Rinden homenaje a Celia Cruz, Lavoe y Palmieri en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

La Concha Acústica de Bello Monte se alistará para recibir el concierto monumental “Íconos de la Salsa Brava” el domingo 14 de diciembre.

El evento reunirá a tres de las máximas figuras venezolanas del género en un homenaje inédito a los gigantes de la salsa: Celia Cruz, Héctor Lavoe y Eddie Palmieri.

Rinden homenaje a Celia Cruz, Lavoe y Palmieri en Caracas

El evento es la secuela del “Tributo Venezolano a Fania 60 Aniversario” realizado el año pasado en el mismo recinto y busca consolidar la tradición de celebrar el legado de la música latina, refiere una NDP.

La "Sonera de Venezuela” regresa para celebrar a lo grande el centenario del nacimiento de Celia Cruz. Trina Medina llevará a la Concha Acústica el repertorio de la “Guarachera de Cuba”, profundizando en su legado para el deleite de los salseros.

Por su parte, Joseph Amado, reconocido por sus memorables y personales interpretaciones del “Cantante de los Cantantes”, Héctor Lavoe, promete una descarga intensa, inyectando el escenario con la energía, el sentimiento y los éxitos inmortales de la querida estrella puertorriqueña.

Cierra el cartel de este encuentro el reconocido vibrafonista Alfredo Naranjo, quien rendirá honores al gran pianista y líder de orquesta, Eddie Palmieri.

La cita cuenta con el apoyo de Baruta Cultural y Promoción de Álvaro Ruiz de EventoyMedio.

Las entradas para esta imperdible noche salsera ya están a la venta a través de las plataformas Liveri y Goliive, canales de venta autorizados y taquillas de Cinex.

