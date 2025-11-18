Cuando la belleza rompió los estigmas: la foto de Donald Trump con una ex‑Miss Venezuela que se vuelve tendencia

Suscríbete a nuestros canales

Una vieja fotografía ha vuelto a dar de qué hablar en redes y medios de farándula. Se trata de una imagen de Veruzhka Tatiana Ramírez, Miss Venezuela 1997 y primera finalista del Miss Universo 1998, en la que posa junto a Donald Trump durante su participación en el concurso en Hawái.

La reina que desafió sus orígenes

Veruzhka Ramírez no proviene de una familia adinerada ni nada parecido, nació en Táriba, estado Táchira, y vivió una infancia con dificultades económicas antes de triunfar en el mundo de los certámenes.

Su paso por Miss Venezuela culminó con su coronación como reina de Táchira, y poco después representó al país en el Miss Universo 1998, donde logró el segundo lugar, consolidando su figura como una de las grandes embajadoras de la belleza venezolana.

Trump, concursos y poder: una imagen que lo dice todo

La fotografía data de aquella etapa en la que Donald Trump era el propietario de la franquicia Miss Universo.

Durante esos años, Trump organizaba eventos glamurosos con sesiones fotográficas y cenas con las participantes. Veruzhka, por su parte, destacó por su presencia elegante y profesional.

Aunque no hay reportes creíbles de un vínculo sentimental más allá de lo protocolario, el simple hecho de que una candidata venezolana comparta un espacio tan cercano con Trump ha alimentado en redes teorías sobre una relación de poder, influencia y simbología: la belleza latinoamericana frente a uno de los hombres más poderosos del mundo.

Más de lo que parece: el peso simbólico de la imagen

Para muchos venezolanos, esa foto no es solo un recuerdo, sino un emblema, pues en los años 90, Venezuela vivía un momento de protagonismo internacional a través de sus reinas. La instantánea fue entonces una carta de presentación entre belleza y éxito global.

Hoy, décadas después, cobra un significado adicional: simboliza cómo el glamour de las misses venezolanas se entrelazó con figuras de la política y los negocios en un momento histórico.

Veruzhka Ramírez ha construido una vida alejada de escándalos, actualmente reside en Miami, donde ha trabajado como empresaria y conferencista.

