Una gala nunca antes vista: El Miss Universe no deja de sorprender y esta vez la prensa queda en jaque mate

Suscríbete a nuestros canales

La 74ª edición de Miss Universe comenzó con una sorpresa que pocos esperaban y es que, los medios acreditados no podrán ingresar a las competencias preliminares ni a la gala final sin adquirir un boleto de entrada. La decisión, comunicada oficialmente por la organización, ha dejado a muchos periodistas internacionales en un limbo, ya que la entrada más económica cuesta 50 dólares, mientras que los boletos más exclusivos alcanzan los 5.000 dólares.

Según testimonios desde Bangkok, el nuevo formato de acreditación obliga a que los reporteros deban pagar para cubrir en vivo el evento. La medida ha sido criticada y ha causado indignación, muchos ya cuestionan el acceso justo en un certamen internacional de esta magnitud.

Lo que permiten y lo que prohíben

De acuerdo con el comunicado oficial de Miss Universe, los medios acreditados tienen acceso a la Sala de Prensa y a las conferencias posteriores a la coronación, además de poder utilizar comunicados oficiales para informar. Sin embargo, no se permite la transmisión en vivo desde el recinto ni grabar los eventos completos, siendo posible solo filmar 10 minutos continuos de metraje y bajo estrictas restricciones.

La política de derechos prohíbe la grabación en tiempo real del momento culminante del certamen, y cualquier intento de hacerlo podría derivar en acciones legales. La organización también especificó los horarios y lugares de recogida de acreditaciones, reforzando que el acceso físico está limitado a la Sala de Prensa y a quienes compren entradas.

Impacto y reacciones mediáticas

El anuncio ha generado un fuerte impacto entre periodistas y medios especializados, que critican que estas medidas podrían favorecer únicamente a quienes pueden pagar los boletos más caros, dejando fuera a medios.

Visita nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp , Telegram y YouTube.