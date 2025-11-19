Lanzan un producto bancario para mayores de 65 años en Venezuela: incluye tarjeta de crédito

Suscríbete a nuestros canales

Banplus Banco Universal ha anunciado el lanzamiento de Platea, una solución integral diseñada específicamente para personas mayores de 65 años.

Este nuevo producto bancario combina servicios financieros con beneficios adaptados a las necesidades y estilo de vida de este segmento poblacional, con el objetivo de promover su autonomía y calidad de vida.

Beneficios de Platea

Platea es más que una cuenta; es un paquete de servicios que busca responder a las demandas de seguridad, salud y recreación de los adultos mayores, independientemente de su estatus laboral.

El producto principal es una tarjeta de crédito diseñada para facilitar el manejo cotidiano de las finanzas y cubrir necesidades esenciales como salud, recreación, formación y entretenimiento.

Los clientes Platea recibirán asesoría personalizada, atención preferencial y acceso prioritario a todos los canales de servicio de Banplus.

El paquete incluye acceso al programa Ventajas de Banplus, que ofrece descuentos exclusivos en compras, pagos de servicios y experiencias sociales.

Permite la domiciliación de la Póliza de atención primaria, facilitando la gestión de gastos esenciales de salud.

Inclusión Financiera

Banplus destaca que esta propuesta está enfocada en la equidad generacional y la inclusión, reconociendo el valor de la tercera edad en la sociedad.

La solución Platea está disponible para clientes mayores de 65 años, sin importar si están activos económicamente o no.

En el caso de personas económicamente dependientes, pueden acceder a Platea a través de un responsable financiero con relación filial que sea cliente activo de Banplus.

Verónica Ávila, presidenta ejecutiva de Banplus, expresó: “Platea representa inclusión financiera, equidad generacional y nuestro compromiso de hacer país, de la mano de quienes siguen haciendo país”.

Con esta innovadora propuesta, Banplus busca ofrecer una solución práctica, humana y significativa para este segmento de la población venezolana.

