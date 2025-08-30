En video: capturan a un vigilante por hurtar en un Farmatodo de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Funcionarios de la Policía Municipal de Chacao aprehendieron en flagrancia a un hombre por robar en la sede de Farmatodo ubicada en la Avenida Francisco de Miranda.

El sujeto identificado como Julio Cesar Ponte Quintero de 51 años de edad, de oficio vigilante, ingresó al Farmatodo y se apropió de lo ajeno, acotó la policía en una publicación en la red social Instagram.

El director del cuerpo de seguridad, Luis Gonzalo Fernández, indicó que mientras el sujeto perpetraba el hecho punible, personal de la cadena de farmacias alertó de inmediato al Centro de Operaciones Policiales (COP) que de manera inmediata ordenó el traslado de una unidad para dar con la captura del antisocial.

“Una vez los funcionarios llegaron al sitio pusieron al sospechoso bajo custodia y tras conversar con el regente del establecimiento quien manifestó su disposición en hacer la denuncia, se trasladó el procedimiento a nuestra sede policial”, dijo.

El detenido fue consultado a través del Sistema de Investigación e Información Policial, y posee antecedentes panales por los delitos de hurto, violencia contra la mujer, venta de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y ha estado aprehendido en múltiples oportunidades.

El caso fue puesto a la orden del Ministerio Público.

