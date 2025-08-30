Capturan a un hombre por tratar de quemar a su novia de 17 años: esto pasó

Suscríbete a nuestros canales

Recientemente, se reportó un lamentable hecho en una comunidad del estado Cojedes que casi termina en una desgracia.

De acuerdo con la información proporcionada por la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana, un hombre fue detenido luego de intentar agredir a una adolescente de 17 años.

El individuo fue identificado como Juan Camacho, de 24 años de edad.

¿Qué ocurrió en Cojedes?

En la calle Tinaquillo, del sector Samanes I, un hombre intentó quemar a su pareja, una adolescente de 17 años.

El día de la agresión, el detenido roció a la joven con gasoil, con la intención de prenderle fuego.

Funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica, que se encontraban en el lugar, actuaron de inmediato y evitaron la consumación del crimen. Gracias a la rápida respuesta, la joven salió ilesa.

Más detalles sobre la detención

Durante la captura, los agentes incautaron un teléfono celular marca Redmi, modelo Note 13 Pro, color negro.

Se presume que el teléfono pertenece al agresor y podría contener evidencia relevante para el caso.

Camacho fue puesto a la orden del Ministerio Público del estado Cojedes. Las autoridades competentes se encargarán de llevar a cabo las diligencias correspondientes para continuar con el proceso judicial.

Otros casos relacionados

Durante el año 2024, en la población de Carache, estado Trujillo, una mujer falleció al ser quemada por su pareja.

El hecho ocurrió en la población Las Cocuizas, Parroquia Cuicas, del municipio Carache. La víctima no sobrevivió a las heridas causas por el ataque.

Según el informe policial, durante la madrugada del suceso, el agresor arrojó gasolina sobre Marilin del Carmen Giménez Godoy, y luego la prendió en fuego.

Familiares y amigos alertaron a las autoridades, quienes se dirigieron de inmediato al lugar para trasladar a la víctima a un centro de emergencia, donde falleció.

