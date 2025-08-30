Incendio en el 23 de Enero: reportan varias viviendas afectadas

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes se registró un incendio en la parroquia 23 de Enero, lo que afectó al menos a 3 viviendas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó del siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Incendio en el 23 de Enero

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el incendio ocurrió en horas de la tarde específicamente en las adyacencias a la redoma del Bloque 37, parroquia 23 de Enero, municipio Libertador, en Caracas.

Asimismo, señala que el incendio afectó al menos a ters viviendas empíricas, de aproxiamdamente 3 x 3 metros cada una.

Desalojo preventivo

Palacios resalta que los efectivos del CBC realizaron labores de extinción y lograron controlar el fuego, que se generó por las instalaciones eléctricas rudimentarias.

Adicionalmente, destaca que lograron controlar el fuego y evitaron que el incendio se propagara hacia zonas y estructuras adyacentes.

Durante el procedimiento, los efectivos del CBC llevaron a cabo el desalojo preventivo de 8 adultos y 3 menores de edad, garantizando el resguardo de estas personas en una zona segura.

