Amigo traiciona a comerciante y ordena su secuestro para pedir $50.000: así ejecuta el plan

Funcionarios de la Delegación Cabimas detuvieron a cuatro personas implicadas en un secuestro, entre ellas un amigo de la víctima señalado como autor intelectual del hecho.

Según informó el director del Cicpc, Douglas Rico, las investigaciones incluyeron análisis de trazas telefónicas, reconstrucción de los hechos y trabajo de campo para ubicar a los responsables.

Secuestro en Cabimas: cómo se ejecutó el plan criminal

El caso comenzó cuando familiares de un comerciante zuliano denunciaron que varios hombres lo secuestraron al salir de la vivienda de Kaissan Aldebal Oubied, de 36 años.

Los agresores golpearon a Oubied para simular que también era víctima. Sin embargo, las pesquisas revelaron que él había contratado a los secuestradores para exigir 50 mil dólares.

El grupo aprovechó que la víctima y su padre le llevarían medicamentos a Oubied para interceptarlo, someterlo y trasladarlo a un lugar desconocido.

Detenidos y prófugo tras el operativo policial

Tras las investigaciones, el Cicpc detuvo a Rodrigo José Durán Gutiérrez (37), Reimor Samuel Reyes Chirinos (29) y Frank José Piña Franco (32).

Un cuarto implicado, Rafael Belisario Gutiérrez Colina (40), permanece prófugo y es buscado activamente por las autoridades.

La presión policial permitió liberar a la víctima sin que se pagara el rescate exigido por los delincuentes.

Evidencias recuperadas y acciones legales

En el procedimiento se recuperó el vehículo de la víctima, un Kia Stylus, un Bera Kavak y un Chevrolet Trailblazer, todos usados durante el secuestro.

También se incautaron cuatro teléfonos celulares que formarán parte de las pruebas en el proceso judicial.

Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público para su imputación por secuestro y otros delitos conexos.

