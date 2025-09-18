Incendio en El Junquito: las llamas consumen gran parte de una vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles se registró un incendio en El Junquito, estado Miranda, y las llamas consumieron gran parte de una vivienda.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó sobre el siniestro a través de su cuenta en Instagram.

Incendio en El Junquito

De cuerdo con la información proporcionada por Palacios, el incendio ocurrió en horas de la tarde de este miércoels, específicamente en una casa sin número del kilómetro 17 de la parroquia El Junquito, municipio Libertador de Caracas.

Asimismo, indica que el siniestro fue en una habitación de 4x4 y los propietarios de la vivienda lograron sofocar las llamas sin registro de heridos o lesionados.

Llamas consumen parte de una vivienda

En este sentido, el comandante general del CBC señaló que el incendio fue producto de una enchufe al que estaba conectado un teléfono, sobre un colchón, causando el siniestro.

Al lugar acudieron efectivos del CBC, quienes dictaron las respectivas normas preventivas a los propietarios de la vivienda, mientras el incidente quedó bajo el cargo de una comisión de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Afortunadamente, Palacios aseguró que no se registraron personas lesionadas ni fallecidas. Sin embargo, resalta que se activó al investigador de guardia.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube