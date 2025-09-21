Colisión entre una camioneta Cherokee y Encava deja múltiples víctimas: hay un fallecido

Suscríbete a nuestros canales

Una tragedia vial se reportó en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, y dejó un saldo lamentable de una persona fallecida y cuatro heridos.

La víctima fue identificada como Maryoris Martínez de Sequera, de 48 años, informó el diario El Tigrense.

El terrible accidente ocurrió en el sector Mesones, uno de los puntos más transitados de la ciudad, cerca del reconocido semáforo conocido como "Sigo".

¿Qué detalles se conocen sobre la colisión?

El lamentable suceso ocurrió alrededor de las 8:00 de la noche.

La colisión involucró a una camioneta Jeep Grand Cherokee de color gris plomo y un autobús Encava blanco que cubría la ruta entre Calabozo (estado Guárico) y Puerto La Cruz.

Autoridades revelan información sobre las víctimas

Martínez, residente del conjunto residencial El Moriche de Barcelona, viajaba como copiloto en la camioneta. Su esposo, Pedro Sequera, también de 48 años y quien conducía el vehículo, sufrió un traumatismo toracoabdominal cerrado.

Además de los Sequera, otras tres personas resultaron heridas. Las autoridades identificaron a María Figueroa, de 48 años, con residencia en Lomas de la Razetti, y a dos hombres oriundos de Maracay, estado Aragua: Omar Mendoza, de 31 años, y Nilo Arbeláez, de 36 años, quien se desempeñaba como conductor del autobús.

Respuesta de los organismos

Tras el accidente, se activó de inmediato un operativo que incluyó a diversos organismos de seguridad y prevención del estado Anzoátegui, como Protección Civil, Polibolívar, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Bomberos y VEN 911.

Los equipos de rescate y paramédicos trabajaron en el lugar para asistir a los heridos y trasladarlos a los centros de salud correspondientes.

Las labores de atención y levantamiento del suceso se extendieron por varias horas, lo que generó un fuerte despliegue en la zona.

