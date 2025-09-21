Incendio tras explosión de una bombona en Caracas: esto se sabe sobre los heridos

Suscríbete a nuestros canales

Durante la noche de este sábado se registró un incendio, producto de la explosión de una bombona de gas.

El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, informó sobre el siniestro de esta noche en Caracas.

Incendio por explosión de bombona en Caracas

De acuerdo con la información proporcionada por Palacios, el siniestro tuvo lugar en una vivienda de dos pisos, ubicada en la esquina El Muerto, parroquia Santa Rosalía, municipio Libertador de Caracas.

Asimismo, señaló que el incendió inició tras la exlposión de una bombona de 10 kg., lo que afectó severamente a la vivienda de 50mt cuadrados aproximadamente.

Autoridades atienden incendio en Santa Rosalía

En este sentido, Palacios señaló que los efectivos del CBC realizaron labores de extinción de las llamas para sofocar el incendio, también retaron de forma preventiva un total de 8 bombonas que estaban en la vivienda.

Adicionalmente, informó que una mujer adulta resultó herida con quemaduras en varias partes de su cuerpo.

Ante la situación, los efectivos del CBC brindaron atención prehospitalaria a la señora lesionada, a quien luego trasladaron hasta el Hospital José María Vargas.

