Hallan cadáver de un PNB: estaba desaparecido 

Este domingo 21 de septiembre, fue hallado el cadáver de un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

De manera extraoficial se conoció que la víctima estaba desaparecida desde este sábado.

¿Qué se sabe del hallazgo del cadáver del PNB?

En la parte baja del río Orocopiche, del municipio Angostura del Orinoco, estado Bolívar, específicamente en un tramo de la troncal 19, parroquia José Antonio Páez, se localizó el cuerpo de Royber Ripson Rodríguez Villazana, de 23 años, reveló la periodista Andrea Calma en sus redes sociales.

El uniformado tenía aproximadamente 36 horas desaparecido, tras caer al afluente cuando estaba en labores de pesca.

La comunicadora social precisó que al momento del incidente Rodríguez estaba acompañado de amigos e intentó cruzar el río, pero desapareció.

El fallecido estaba adscrito a la división de la Policía Rural dependiente de la PNB y que desde el pasado 17 de septiembre estaba de vacaciones.

El cuerpo de la víctima será trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), en donde le realizarán la necropsia de ley para determinar la causa de muerte.

