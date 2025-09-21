Exmilitar planea violento crimen para salvar a su hijo narcotraficante: sicario venezolano asesina a sus delatores

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público chileno formalizó a José Llanos Toledo, exfuncionario de Gendarmería (instituto militar penitenciario) y padre de un capo de la localidad de Concepción, quien contrató a un sicario venezolano para que asesinara a una mujer.

La víctima, a quien las autoridades identificaron como M.G.M.G., era una testigo reservada que develó cómo el criminal chileno, Franco Llanos Armijo, se asoció con sicarios de una banda transnacional para terminar con la vida de tres de sus rivales.

Los cuerpos de sus víctimas aparecieron repartidos en tres comunas diferentes del área metropolitana de Concepción (Florida, Hualpén y San Pedro de la Paz).

Planificó el asesinato de una testigo para salvar a su hijo

El crimen de la testigo se registró el pasado 11 de octubre de 2023, cuando la víctima delató ante las autoridades a su exconviviente, Wilmer José Díaz Díaz, uno de los asesinos a sueldo.

La mujer contó que el sicario viajó hasta la región de Bío Bío, debido a que “un muchacho narco de Concepción” le pidió matar a los asesinos de su cuñado. El sujeto se fue acompañado por su amigo Kleiver, con quien vivía.

Según la Fiscalía Regional, el exfuncionario Llanos Toledo, padre de Franco, decidió terminar con la vida de la denunciante por delatar a su hijo.

Su objetivo era evitar que la testigo pudiera declarar en el juicio y, de esta manera, que el imputado quedara exento de los delitos por los que fue formalizado.

La Unidad de Investigación de Bío Bío reveló que el acusado planificó el crimen entre fines de 2023 y comienzos de 2024, cuando la testigo ya había abandonado su residencia en Iquique donde convivía con el sicario.

De acuerdo con la publicación de BioBioChile, la mujer había rechazado cualquier protección del Ministerio Público, tras ser reubicada en Santiago.

Contrata a sicario venezolanao para silenciar a la mujer

Fue entonces cuando Adrián Alexander Morales Ruzza, un venezolano de 22 años, quien sería asesino a sueldo, se asoció con el Paco Checho para eliminar a la testigo.

El joven localizó a su objetivo y, en marzo de 2024, y la esperó afuera de su lugar de trabajo para luego seguirla.

Con la ayuda de otro sujeto, abordó a la víctima mientras esta cargaba combustible. Morales Ruzza se acercó sigilosamente entre unos arbustos y le disparó cinco veces.

El Ministerio Público formalizó a José Llanos y a Morales Ruzza por el delito consumado de homicidio calificado.

Este no es el primer homicidio de un testigo que tiene al Paco Checho bajo custodia. A comienzos de este año, quedó detenido tras ser formalizado por el asesinato de otro testigo potencial de la causa contra Franco, su hijo.

Se trata de uno de los denunciantes, víctima y testigo, en la indagatoria por el sicariato contra rivales del dealer.

Fue por ello que Llanos Toledo consiguió sicarios para asesinar de la misma forma a este testigo.

