En video: camioneta causa accidente tras intentar girar en U en plena autopista Gran Mariscal de Ayacucho

Suscríbete a nuestros canales

Una camioneta de transporte de pasajeros provocó un siniestro vial y una posterior congestión vehicular durante la tarde de este domingo en la Autopista Gran Mariscal de Ayacucho (GMA), en el tramo que conecta Caracas con Guarenas.

De acuerdo con el periodista Román Camacho, el hecho se originó luego de que el conductor de la unidad Encava transitara en sentido contrario y efectuara un intento de giro en U para regresar a su curso habitual, una acción que comprometió la seguridad de otros vehículos.

Detalles del incidente vial

La maniobra, llevada a cabo cerca del túnel de Turumo, fue interceptada por funcionarios policiales que intervinieron de forma inmediata en la vía para prevenir el inminente peligro.

A pesar de la acción policial para detener la maniobra indebida, un vehículo particular que circulaba por el canal en dirección a Guarenas colisionó con la parte lateral de la buseta.

La repentina frenada del conductor del vehículo particular, al verse sorprendido por la buseta, impidió que evitara el impacto. Las imágenes muestran cómo un agente de policía corrió para detener al autobús y casi fue impactado por el automóvil.

Estado de los afectados y posibles consecuencias

Los equipos de atención médica respondieron al lugar del accidente para asistir al conductor del vehículo particular, quien recibió los cuidados pertinentes y se reportó en condición estable. Por su parte, el conductor de la unidad de transporte público enfrentó las consecuencias de sus acciones.

Las autoridades de tránsito le impusieron una sanción por la maniobra, y se evaluó la posible suspensión definitiva de su licencia de conducir, según reportes periodísticos, apuntó Román Camacho.

Visite nuestra sección de Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube