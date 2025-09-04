Asesino de una familia en Falcón intentó huir hacia Colombia: Cicpc revela detalles del dantesco crimen

Suscríbete a nuestros canales

El violento asesinato de tres integrantes de una familia en el estado Falcón fue esclarecido por las autoridades de la policía científica, tras la captura del presunto homicida.

El aberrante crimen causó conmoción entre los residentes de la población de Mene de Mauroa, tras el hallazgo de los cuerpos de una pareja y su hija, dentro de su vivienda de la Calle de las Flores, parroquia Mene de Mauroa, en el municipio Mauroa.

Las víctimas quedaron identificadas como Kelvis Nicolás Nava Díaz, de 59 años de edad, Dania Gregoria Gutiérrez, de 60 años, su hija Daikelys José Nava Gutiérrez, de 24.

Cicpc esclarece el crimen de la familia Nava Gutiérrez

El día de los hechos, familiares de las víctimas oyeron ruidos fuertes que provenían desde la casa de la familia Nava Gutiérrez. Fue entonces cuando intentaron comunicarse con Kelvin, pero este no respondió.

En cambio, quien contestó la llamada desde el celular de Nicolás Nava, fue el sospechoso del crimen, quien quedó identificado por las autoridades como Carlos Alberto Gutiérrez, de 34 años de edad.

Se pudo conocer que Carlos Gutiérrez era la pareja sentimental de Daikelys Nava.

De acuerdo con el reporte del director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, el homicida intentó esconder los hechos y dijo a los familiares de las víctimas que realizaban arreglos en la propiedad.

Durante la mañana siguiente, un hijo de las víctimas acudió a la casa de sus padres, donde encontró la macabra escena: sus padres y hermana estaban tendidos sin vida en distintas áreas de la casa.

Sus cuerpos presentaron múltiples heridas ocasionadas con un objeto contundente, detalló Rico. Ante tal situación, el pariente de los fallecidos acudió ante las autoridades.

El homicida intentó huir hacia Colombia

Comisiones de la Delegación Municipal Dababjuro acudieron hasta el lugar de los hechos para iniciar con las investigaciones, las cuales permitieron conocer que, un día antes de lo ocurrido, Carlos y Daikelys sostuvieron una fuerte discusión.

Al parecer, el altercado de la pareja se tornó cada vez más acalorado y la mujer golpeó varias veces a su pareja. Los padres de la joven intervinieron y le pidieron a Gutiérrez que se fuera de la casa debido a las constantes peleas.

Cegado por la ira, el delincuente planificó el asesinato de los tres integrantes de la familia. Mientras la pareja y su hija dormían, el hombre ingresó por la parte trasera de la casa con un tubo, con el cual los golpeó hasta causarles la muerte. Los cuerpos presentaron heridas en la cabeza.

Tras cometer el crimen, abandonando las evidencias en el patio trasero y huyó.

​Tras conocer lo ocurrido, las autoridades desplegaron un amplio operativo de seguridad en la zona y contactaron con el puesto de control de Paraguachón.

Finalmente, Carlos fue capturado cuando en un terminal de autobuses, cuando intentaba cruzar la frontera hacia Colombia.

Los oficiales de la policía científica le incautaron su teléfono celular y unas botas deportivas que pertenecían a las víctimas.

El caso quedó a la orden del Ministerio Público.

