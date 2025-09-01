Desmantelan banda de extorsionadores que aterrorizaba a comerciantes: solicitaban fortunas

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, desmantelaron una banda de extorsionadores que aterrorizaba a comerciantes.

Fuentes policiales identificaron a los detenidos como: Suárez, J.; Gil, A.; Sánchez, A.; Fonseca, W.; y Sánchez, J.

Desmantelan banda de extorsionadores que aterrorizaba a comerciantes

El arresto se llevó a cabo en el marco de la Operación Cacique Murachí 2025 en la Urbanización Villa del Norte, ubicada en la población de Monay, parroquia La Paz, municipio Pampán, estado Trujillo.

La policía estadal reveló que la actuación se dio luego de recibir una denuncia de un comerciante de la zona.

Los extorsionadores exigieron la cantidad de 50.000 dólares junto a un vehículo tipo camioneta y una motocicleta.

Durante la inspección en el lugar, se recolectaron elementos de interés criminalístico, entre ellos: cinco teléfonos móviles, un seudo paquete (dólares), un vehículo marca Toyota, modelo 4 Runner, y un vehículo marca Ford, modelo Fusion.



Las pesquisas arrojaron que este grupo de antisociales se dedicaba a extorsionar y estafar a comerciantes de la localidad.

Según el reporte, ofrecían inmuebles que, una vez pagados por las víctimas, eran reclamados nuevamente bajo amenazas de desalojo.

Para ello, utilizaban intimidación y alegaban influencias en el Poder Judicial que podían hacer que las víctimas fueran encarceladas.



El procedimiento ha sido notificado al Ministerio Público del estado Trujillo.

