Hombre celoso asesina a madre venezolana tras la ruptura de su relación: testigo revela cómo ocurrieron los hechos

Una mujer venezolana, madre de tres hijos, fue violentamente asesinada por su expareja, quien la acosaba constantemente tras la ruptura de su relación.

La víctima quedó identificada como Daimary Toledo, de 45 años de edad, cuya muerte se registró el pasado sábado, en la ciudad de Talca, Chile.

De acuerdo con el reporte de El Vinotinto Cl, el presunto agresor responde al nombre de Humberto Pernía, de 52 años.

Asesina a la venezolana por celos

Un testigo cercano a la pareja relató que la venezolana y el sospechoso se habían separado a principios de este año, debido a la actitud obsesiva de Humberto.

Al parecer, el hombre le había sido infiel a Daimary, lo que generó tensiones en su relación que derivaron en su ruptura.

Tras separarse, Daimary hizo un viaje a Argentina y, tras regresar a Chile, retomó su vida laboral.

Por otro lado, Humberto se mudó del departamento que compartían y comenzó a asistir a terapia psicológica. Sin embargo, según el testigo, el hombre estaba obsesionado y acosaba a su expareja por medio de mensajes.

El testigo relató que Humberto tenía antecedentes de conductas violentas y un historial de acoso hacia su expareja. Se pudo conocer que el sospechoso tenía una orden de alejamiento.

Intenta quitarse la vida tras cometer el crimen

Asimismo, la fuente aseguró que se trataría de un ataque motivado por los celos, debido a que Daimary habría comenzado a rehacer su vida con una nueva pareja.

También se reveló que, hace algunos años, Humberto sostuvo un altercado con José Daniel Toledo, hermano de Daimary, a quien le provocó la amputación parcial de un dedo.

Tras asesinar a la madre venezolana, el hombre se causó varias heridas con el arma blanca que utilizó para cometer el crimen.

Humberto fue trasladado al Hospital de Talca, donde permanecerá en calidad de detenido hasta el próximo miércoles, 3 de septiembre, día de su formalización.

