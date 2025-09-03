Víctimas de violencia contra la mujer: estos son los crímenes que conmocionaron al país en los últimos días

Suscríbete a nuestros canales

La violencia contra la mujer en Venezuela ha cobrado la vida de varias víctimas en Venezuela. En las últimas semanas se han reportado una serie de crímenes violentos que han causado consternación en la población.

Uno de los asesinatos más recientes fue el de la joven, cuyo cuerpo se localizó en una mina de grava del municipio Pedraza, en el estado Barinas.

Escalona, quien era hija de la jefa del Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP) del sector Las Casitas y madre de tres hijos, fue localizada sin vida el pasado 25 de agosto.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por las autoridades, la joven habría sido asesinada por un grupo de asaltantes, tras resistirse al robo de su motocicleta.

A nueve días del lamentable hallazgo, funcionarios de la Delegación Municipal Socopó de la policía científica detuvieron a cuatro menores de edad, quienes enfrentan cargos por homicidio.

Asesinato de Génesis Medina por funcionario del Cicpc

Otro macabro crimen se registró el pasado 3 de agosto, en el municipio San Felipe del estado Yaracuy. La víctima fue la joven Génesis Medina, de 21 años de edad.

El caso causó indignación luego de que se revelara que el autor del crimen era un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), quien actuó con el apoyo de su hermano y otro agente del organismo policial.

Medina desapareció el pasado 2 de agosto y fue localizada sin vida dos días después, su cuerpo estaba enterrado en una finca ubicada en el sector Carbonero, municipio Veroes.

La víctima sufrió varios golpes en todo el cuerpo por parte de sus agresores, quienes la maniataron y amordazaron antes de asfixiarla.

La última vez que se le vio con vida, Medina abordó una camioneta que era conducida por uno de los funcionarios del Cicpc, quien la buscó al frente de uno de los locales comerciales que estaban a su cargo. Posteriormente, el hombre la llevó hasta un hotel.

Tras asesinarla, el agresor la enterró en la finca. Contó con la ayuda de su hermano y otro funcionario para cometer el crimen.

Los tres implicados permanecen bajo custodia.

Hombre celoso asesina a su pareja en Carabobo

Una joven de 24 años habría sido brutalmente asesinada por su pareja sentimental, en la parroquia Güigüe, estado Carabobo.

La víctima quedó identificada por las autoridades como Wendy Alejandra Alvarado Gámez.

Fue su madre quien la encontró inconsciente dentro de su vivienda, con heridas visibles en varias partes de su cuerpo.

De acuerdo con los reportes del caso, la joven sostuvo una acalorada discusión con su pareja, presuntamente, motivada por los celos.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), indicó que durante la noche del sábado la pareja asistió a una fiesta.

Cuando ambos regresaron a su vivienda, en horas de la madrugada del domingo, sostuvieron una discusión, tras la cual el hombre la agredió salvajemente para finalmente estrangularla.

Funcionarios del Cicpc capturaron al presunto acutor del crimen, identificado como Wilker José Chirinos, en un terminal de pasajeros, cuando intentaba abordar un autobús.

Joven modelo estrangulada en el estado Bolívar

La joven modelo Angely Alexander Benavides, de apenas 17 años de edad, fue encontrada sin vida el 2 de agosto en una residencia de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Tras el lamentable hallazgo, autoridades forenses revelaron que la causa de su muerte fue asfixia mecánica, lo cual sugeriría que fue estrangulada.

Se pudo conocer que antes de su muerte, Angely sostuvo una acalorada discusión con su novio, un hombre de 41 años, con quien vivía.

El Cicpc se encarga de las investigaciones pertinentes para determinar cómo ocurrieron los hechos y establecer responsabilidades.

Benavides era una figura reconocida en el ámbito del modelaje en el estado Bolívar. Su cuerpo se localizó dentro de la vivienda de su pareja.

