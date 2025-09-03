Hombre asesina a su pareja tras asistir a una fiesta en Carabobo: Cicpc revela el motivo del crimen

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo crimen violento se registró en la parroquia Güigüe, estado Caraobo. Se trata de la muerte de una joven de 24 años, quien habría sido brutalmente agredida por su pareja sentimental.

De acuerdo con los reportes del hecho, fue la madre de la víctima quien la encontró inconsciente dentro de su vivienda, con heridas visibles en varias partes de su cuerpo.

De acuerdo con la publicación de El Siglo, la joven sostuvo una acalorada discusión marital, presuntamente, motivada por los celos, en un caso que las autoridades investigan por presunta "violencia de género".

La víctima quedó identificada por las autoridades como Wendy Alejandra Alvarado Gámez.

Su pareja la asesinó tras discusión por celos

Las investigaciones preliminares indicaron que los hechos se registraron alrededor de las 9:00 de la mañana de este domindo, en una habitación de la residencia de la pareja, ubicada en la parcela número 2 de la calle La Fundación, sector El Milagro.

El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), organismo encargado de realizar las investigaciones correspondientes, indicó que en durante la noche del sábado la pareja asistió a una fiesta.

Sin embargo, cuando ambos regresaron a su vivienda, en horas de la madrugada del domingo, sostuvieron una discusión, presuntamente motivada por los celos del hombre.

La disputa se intensificó hasta el punto en que se tornó violenta. Fue entonces cuando el sospechoso, en un ataque de ira, golpeó fuertemente a Alvarado Gómez, para finalmente estrangularla.

Horas después, la madre de la joven la encontró inconsciente y con visibles hematomas, por lo que decidió llevarla hasta el Hospital Carlos Sanda de Güigüe. A pesar de los esfuerzos del personal médico por reanimarla, la joven falleció.

Capturan al presunto agresor en terminal de autobuses

Funcionarios del Cicpc, adscritos a la Delegación Municipal Carlos Arvelo, realizaron el levantamiento del cadáver en el hospital. El cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) para la respectiva autopsia de ley.

El presunto autor del crimen habría sido identificado como Wilker José Chirinos. Agentes de la policía científica lo capturaron en un terminal de pasajeros, cuando intentaba abordar un autobús.

Casos de presunta "violencia de género" en Venezuela

La violencia contrala mujer en Venezuela mantiene en alerta a las autoridades y organizaciones no gubernamentales, las cuales buscan combatir todo tipo de acto que pueda causar daños físicos, sexuales o psicológicos contra la población femenina.

Según un informe publicado por la Defensoría del Pueblo a principios de año, la institución indicó que recibió 845 denuncias y peticiones relacionadas con violencia de género en el transcurso de 2024.

De acuerdo con el reporte, de ese total, 393 casos corresponden a violencia contra “la integridad psicológica (violencia verbal o amenazas)”. No se especificó el número exacto, ni el motivo de las denuncias restantes.

El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, señaló que, entre 2014 y 2024, la institución recibió 4.124 denuncias de violencia de género, especialmente de los estados Zulia y Apure (oeste, en la frontera con Colombia), así como en Bolívar (sur, limítrofe con Brasil), Anzoátegui (este), Miranda (norte).

De esa cifra, 1.793 fueron por violencia psicológica, seguida de violencia física y doméstica, dijo la institución, aunque no detalló los números.

Por su parte, a finales del pasado mes de agosto, la ONG Utopix indicó que cerca de 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Venezuela entre enero y mayo de este año.

La organización indicó que su registro se basa en casos reportados por medios de comunicación.

De acuerdo con el informe, siete de los casos ocurrieron en enero y doce en febrero; mientras que en marzo y abril registraron quince en cada uno y doce en mayo.

