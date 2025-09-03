Ataque bajo el agua: tiburón embiste a un niño de ocho años y la historia se vuelve un milagro

Suscríbete a nuestros canales

Un tiburón mordió a un niño de 8 años mientras practicaba snorkel con su padre y su hermana cerca de un arrecife en Florida, EE.UU.

De acuerdo con la oficina de sheriff del condado de Monroe, el ataque se produjo la tarde del lunes cerca de Cayo Largo.

El menor fue mordido en una pierna, por encima de la rodilla, lo que obligó a hospitalizar a la víctima de urgencia.

Los primeros en asistir a la víctima fueron los tripulantes de un barco de buceo que estaba en la zona.

Significativa pérdida de sangre

De acuerdo con la transmisión de audio del despacho de emergencias de MCSO, el niño sufrió una “cantidad significativa de pérdida de sangre” y llegó al puerto deportivo en condición crítica. “El paciente está pálido”, se escucha decir a un operador en la grabación difundida por el escáner policial Broadcastify.

Posteriormente, fue trasladado en helicóptero al Centro de Trauma Ryder, donde fue operado de urgencia.

El sheriff Rick Ramsay dijo que la condición del menor sigue siendo grave, aunque no se han revelado más detalles sobre su evolución.

La Guardia Costera de Estados Unidos y la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida fueron notificadas del incidente.

Epicentro de los ataques de tiburón en Estados Unidos

Este caso, se suma a las alarmas sobre la alta incidencia de ataques de tiburones en Florida.

Un estudio de la empresa de pronósticos Tideschart, que analizó registros desde 1642 hasta 2024, reveló que nueve de las diez playas con más ataques en Estados Unidos se encuentran en ese estado.

Encabeza la lista New Smyrna Beach, con 277 ataques registrados, lo que le ha valido la reputación de “capital mundial de las mordeduras de tiburón”.

“Muchas personas desconocen el peligro que existe en algunas playas de Florida”, advirtió Ryan Blundell, fundador de Tideschart. Aunque aclaró que estas estadísticas no deberían disuadir a los visitantes, sí subrayó la importancia de mantenerse informado sobre las condiciones marinas y seguir las normas de seguridad.

“Comprender los patrones y comportamientos de los tiburones puede ayudar a los bañistas a tomar decisiones más seguras sobre dónde y cuándo entrar al agua”, añadió Blundell.

Las playas con más ataques de tiburones en EEUU desde 1642 hasta 2024

New Smyrna Beach, Florida – 277

Daytona Beach, Florida – 67

Cocoa Beach, Florida – 39

Myrtle Beach, Carolina del Sur – 36

Palm Beach, Florida – 35

Indialantic Boardwalk, Florida – 30

Fort Pierce Inlet, Florida – 24

Jupiter Beach Park, Florida – 23

Riviera Beach, Florida – 21

Cabo Cañaveral, Florida – 19 / Isle of Palms, Carolina del Sur – 19

