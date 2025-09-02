Maltrato, cautiverio y abuso contra tres niños en Mérida: agresiones que permitió la madre

Suscríbete a nuestros canales

Un niño, una niña y un adolescente, de 6 y 13 años, respectivamente, fueron maltratados físicamente y la pequeña abusada por la pareja de la madre, quien permitió estas agresiones.

Un caso investigado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) tras recibir una denuncia de la abuela paterna de los menores de edad, quien aseguraba que los pequeños eran maltratados, indicó el director del organismo de seguridad, Douglas Rico, en su cuenta de Instagram.

Ante esto, los funcionarios del Cicpc se trasladaron a una vivienda ubicada en Monteverde, parroquia San Rafael de Alcázar, municipio Obispo Ramos de Loras del estado Mérida, en el lugar estaban dos adultos que quedaron identificados como Geraldine Eloísa Hernández Barrios (25) y Pedro Luis Corredor Uzcategui (45), madre y padrastro de los niños.

En el sitio ubicaron a “uno de los pequeños de seis años, encadenado a la pata de una cama (...) por su padrastro debido a que no toleraba comportamientos del menor”, explicó.

Agregó que también constataron que el sujeto abusaba de la niña y golpeaba al adolescente, “como métodos de presión para que accediera a sus órdenes”.

“Todo bajo el pleno conocimiento de Geraldine, quien no impedía los aberrantes hechos”, enfatizó Rico.

Geraldine Hernández y Pedro Corredor quedaron a la orden del Ministerio Público.

Otro caso de maltrato infantil

En la Urbanización La Guadalupe, parroquia Ocumare del Tuy, municipio Tomás Lander, estado Miranda, también detectaron un caso de trato cruel contra un niño de ocho años.

Rico informó que mediante un proceso de investigación comprobaron que Nelly Mar Zapata Martínez (34), madre del pequeño, motivada por la ira le causó múltiples hematomas y excoriaciones a su hijo.

“La fémina había sostenido una fuerte discusión con su pareja y, motivado a la ira que presentaba, tomó una correa y arremetió contra el menor, causándole múltiples hematomas y excoriaciones”, dijo Rico.

Nelly Zapata fue detenida y puesta a la orden del Ministerio Público.

