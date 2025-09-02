Triple homicidio en Falcón: surgen detalles sobre el violento asesinato de una familia en su vivienda

Suscríbete a nuestros canales

Tres integrantes de una familia fueron violentamente asesinados dentro de su vivienda en la calle Las Flores de Mene, en el municipio Mauroa del estado Falcón.

El macabro crimen se registró cerca de la 1:00 de la madrugada de este martes. Autoridades de la Policía del estado Falcón, la Guardia Nacional y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas resguardan el sitio del suceso.

Se pudo conocer que las víctimas quedaron identificadas como Dania Gregoria Gutiérrez, de 60 años de edad; su pareja, Kelvin Nicolás Navas Díaz, de 59 años, y su hija, Daikelis José Navas Gutiérrez, de 23 años.

Así ocurrieron los hechos

De acuerdo con el reporte del comunicador Gerardo Morón, vecinos de la localidad se alertaron tras escuchar ruidos extraños que provenían desde la casa de las víctimas.

Una hermana de Navas Días, quien reside en una casa contigua, se acercó al sitio para conocer qué sucedía; sin embargo, al no recibir ninguna respuesta, decidió llamar al celular de su hermano.

Su llamada fue contestada por un hombre desconocido, quien sería el principal sospechoso del crimen.

Al paso de unas horas, cerca de las 6:00 de la mañana, un hijo de la pareja, quien acostumbra madrugar para vender maíz en una plaza de la localidad, se acercó a saludar a sus padres y encontró la puerta principal de la vivienda cerrada con candado, detalle que despertó sospechas.

Tras llamar varias veces a sus familiares y sin recibir ninguna respuesta, decidió entrar por la parte trasera de la casa. Una vez adentro, se topó con la terrible escena.

Su padre estaba tendido en el suelo la cocina, bañado en sangre y con el cráneo fracturado debido a los golpes que recibió con algún objeto.

También halló a su madre, quien quedó muerta en una hamaca; mientras que el cuerpo ensangrentado de su hermana estaba en su habitación. La joven estaba cubierta con sábanas y tenía algunos billetes encima.

En la casa solo vivían las tres víctimas, detalló Morón. De manera extraoficial, se pudo conocer que el presunto asesino sería un enamorado de la joven.

Al parecer, el agresor, presuntamente bajo los efectos de alguna sustancia ilícita, ingresó a la vivienda para cometer la agresión.

Funcionarios del Cicpc iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y capturar al sospechoso.

Registros del Tribulan Supremo de Justicia revelaron que Kelvis Nicolás, de 59 años, tuvo un arresto por tráfico de drogas, en el año 2014.

Crimenes violentos en Falcón durante el mes de agosto

Durante las últimas semanas se han reportado diversos hechos violentos en el estado Falcón, por lo que las autoridades se mantienen alerta para garantizar la seguridad en la entidad.

El pasado 27 de agosto, los organismos de seguridad nacionales lograron el rescate e tres de tres ciudadanos, quienes quedaron atrapados en medio de una situación de rehenes, en una urbanización popular del estado Falcón.

Funcionarios de la policía local, la Guardia Nacional y la División Contra Secuestro y Extorsión de la Policía Nacional intervinieron para recatar a las víctimas y capturar a un hombre armado.

El hecho se registró durante la noche de este martes, en la urbanización Los Médanos, conocida como Fundabarrios, en la ciudad de Coro.

Según los reportes del caso, todo inició cuando dos delincuentes intentaron realizar un robo en un comercio conocido como Inversiones Coranin.

Sin embargo, el asalto fue frustrado por las autoridades, quienes se desplegaron en el sitio para capturar a los involucrados.

Uno de los delincuentes, quien quedó identificado como Joandri José Aldana Castillo, de 38 años, en un intento por evitar a las autoridades, tomó a tres rehenes y amenazó con hacer estallar una granada. Además, el sujeto portaba una pistola tipo revolver, calibre 38.

Por otro lado, el pasado 31 de agosto, un adolescente de 16 años de edad falleció tras un disparo en la cabeza, en el municipio Carirubana de Falcón.

La víctima quedó identificada como Cristofer Lugo López, quien permaneció durante cinco días en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Doctor Rafael Calles Sierra, de Punto Fijo, publicó Notifalcón.

De manera extraoficial, se pudo conocer que las autoridades capturaron a varias personas por su vinculación con este caso.

Funcionarios del Cicpc realizan las investigaciones pertinentes.

