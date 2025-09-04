Un crimen que sacude India: detalles sobre el brutal asesinato de una mujer a manos de su esposo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre en el estado de Rajastán (India) fue condenado a muerte y a pagar una sanción, luego de ser encontrado culpable de matar a su propia esposa quemándola viva debido a su apariencia, de acuerdo a un reporte del medio The Times of India.

Citan las investigaciones que en junio de 2017, Kishandas, esposo de la mujer identificada como Lakshmi, aplicó un químico inflamable sobre el cuerpo de su esposa bajo el pretexto de que este tenía propiedades medicinales.

Poco después, el hombre hizo arder a su víctima utilizando una varita de incienso encendida.

Tras cometer el crimen, Kishandas huyó del lugar abandonando el cuerpo de su esposa cubierto en llamas.

Los familiares de la mujer que se encontraban presentes en la casa, al escuchar los gritos corrieron a su auxilio, trasladándola al hospital en estado crítico.

De acuerdo con el informe, Kishandas cometió el atroz acto luego de constantes humillaciones a su esposa llamándola y recriminándole el hecho de tener la "piel oscura".

Lakshmi

Sentencia

La sentencia fue emitida luego de que 14 testigos y 36 documentos en relación a la agresión fueran presentados al tribunal encargado de juzgar el asesinato.

El juez a cargo del caso, Rahul Chaudhary, declaró que un acto de dicha categoría estaba llamado a sacudir la conciencia de la sociedad india, mereciendo un castigo de tal severidad con un fin preventivo ante la atrocidad del suceso.

Asesinato y violación de una doctora en India

En el año 2024, una doctora de 31 años se había ido a descansar a una sala de seminarios después de cumplir su turno en uno de los hospitales más antiguos de India: la Facultad de Medicina RG Kar de Calcuta es una institución con más de 130 años de antigüedad.

A la mañana siguiente, sus colegas descubrieron su cuerpo semidesnudo con múltiples heridas.

La policía arrestó más tarde a un trabajador voluntario del hospital en relación con lo que se considera hasta el momento un caso de violación y asesinato.

Un caso parecido ocurrió en 2012, en el que una becaria de fisioterapia de 22 años fue violada en grupo durante un viaje en autobús en Delhi y murió a causa de sus heridas.

La violencia contra las mujeres es un problema grave en India: en 2022 se denunciaron una media de 90 violaciones al día, según datos del gobierno.

Cada diez minutos, una mujer muere a manos de su pareja

De acuerdo a un informe de Femicidios realizado por ONU Mujeres y UNODC revela que el femicidio, sigue siendo un problema generalizado en todo el mundo, debido a que es la forma más extrema de violencia contra las mujeres y niñas.

A nivel mundial, 85.000 mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente para el año 2023.

El 60 por ciento de estos homicidios (51.000) fueron cometidos por una pareja íntima o alguien más de la familia.

Cada día, 140 mujeres y niñas mueren a manos de su pareja o de un miembro de su familia, lo que significa que una mujer o niña muere cada diez minutos.

En 2023, África registró las tasas más altas de femicidios a manos de la pareja o la familia.

A este continente le sigue América y luego Oceanía. En Europa y América, la mayoría de las mujeres asesinadas en el ámbito doméstico (64 y 58 por ciento, respectivamente) murieron a manos de sus parejas mientras que, en otros lugares, los principales agresores fueron otros miembros de la familia.

“La violencia contra las mujeres y niñas puede evitarse. Necesitamos leyes sólidas, mejor recopilación de datos, mayor responsabilidad gubernamental, una cultura de tolerancia cero y más financiamiento para las organizaciones por los derechos de las mujeres y los organismos institucionales", declaró la Directora Ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.

Visita nuestra sección de Sucesos

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube