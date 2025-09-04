¡Fuertes imágenes! Camión de carga impacta contra varios vehículos en Caracas

Suscríbete a nuestros canales

Durante la tarde de este miércoles se registró un choque que involucró un camión de carga y varios vehículos en Caracas.

En la avenida Victoria de Caracas, un camión de carga impactó contra varios vehículos pasada la 1 de la tarde de este miércoles 3 de agosto.

Accidente en avenida Victoria de Caracas

De acuerdo con el reporte del comandante general del Cuerpo de Bomberos de Caracas (CBC), Pablo Antonio Palacios, el aparatoso accidente de tránsito ocurrió en el municipio Libertador, parroquia San Pedro, avenida Victoria con avenida Internacional.

El conductor de un camión de carga 350 habría perdido el control del mismo e impactó contra otros vehiculos tipo sedán en la ubicación antes mencionada.

Heridos en aparatoso accidente de tránsito

Afortunadamente no hubo fallecidos, sin embargo, el conductor de uno de los vehículos involucrados, quien no fue identificado, resultó con lesiones, entre ellas una posible FX a la altura de las extremidades inferiores.

Efectivos del CBC de la división de Rescate aplicaron técnicas especializadas para extraer al conductor de forma satisfactoria y poder trasladarlo hasta el hospital Periférico de Coche.

¿Cuáles fueron las causas del accidente?

Sobre las causas del accidente, comisiones de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de tránsito terrestre aún no se han pronunciado, sin embargo, iniciaron las labores para determinarlas.

Las autoridades interrogan al conductor del camión para determinar su responsabilidad en el siniestro que afectó la salud del lesionado y los vehículos involucrados.

Accidentes de tránsito en Venezuela y medidas de seguridad

A finales del mes de agosto, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, se pronunció sobre la alta tasa de accidentes de tránsito en el país, de los cuales detectaron unos 22 mil 42 infractores, donde al menos 4.108 están relacionados a vehículos de cuatro ruedas.

Aunque el fiscal hizo incapié en el alza de los accidentes de motorizados, anunció que se implementó una campaña para promover el cumplimiento de las normas viales al momento de conducir y así evitar accidentes.

Por su parte, el director del Servicio de Tránsito Terrestre de la PNB y vicepresidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), C/M Willian Blanquis, el llamado a la conciencia vial "no se trata solo de normas, se trata de vidas".

Blanquis instó a los conductores a respetar las señales de tránsito y recordó que el uso de los cinturones de seguridad es de carácter obligatorio.

Para todos aquellos conductores de cualquier tipo de vehículo o motocicleta que incurran en infracciones serán orientados en las Aulas Viales, para reforzar las normativas, aulas que dirigen los funcionarios de la división de Educación Vial.

