Detienen a un motorizado en Lara: por este motivo lo imputará la Fiscalía

Las autoridades del estado Lara, detuvieron a un motorizado que rompió las normas de conducción.

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó este sábado a detención del sujeto a través de la cuenta en Instagram del Ministerio Público (MP).

Detienen a un motorizado en Lara

De acuerdo con la información proporcionada por el fiscal Saab, el sujeto quedó identificado como Yohn Rodríguez, a quien vieron manejando su motocicleta de forma imprudente.

Asimismo, señala la publicación que Rodríguez será imputado por el Ministerio Público del estado Lara, por el delito de instigación a la desobediencia pública.

Imputan cargos contra motorizado

Sobre el delito que se le imputará a Rodríguez, el fiscal Saab indicó que lo vieron manejando de forma imprudente la motocicleta con otras dos personas a bordo.

Resalta Saab que estas acciones de imprudencia, ponen en riesgo su vida y la de sus acompañantes.

