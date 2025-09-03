Caen revendedores de bolsas CLAP: el beneficio estaba dirigido para el Metro de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó sobre la aprehensión e imputación de dos personas que pretendían vender las bolsas de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), asignadas para el personal del Metro de Caracas.

A través de las redes sociales, el Ministerio Público (MP) compartió detalles del procedimiento.

Pretendían vender bolsas CLAP del Metro de Caracas

De acuerdo con lo informado por Tarek William Saab, los detenidos están identificados como José Campo y Annyerneth Labory.

Ambos enfrentan cargos por los delitos de apropiación y distracción del patrimonio público y agavillamiento.

Los aprehendidos, valiéndose de su investidura como servidores públicos, pretendían comercializar 80 bolsas alimenticias CLAP, las cuales estaban asignadas para el personal del metro de Caracas, con el fin de lucrarse económicamente, cuya venta y comercialización está prohibida, ocasionándole un grave daño al pueblo venezolano.

El pasado 13 de agosto, el MP informó la imputación de Charlie Farías y Anthony Lara por los delitos de utilidad ilegal en actos de la administración, reventa y agavillamiento.

“Dichos sujetos se dedicaban a la comercialización de las bolsas alimenticias del CLAP por la cantidad de 10$, cuya venta y comercialización está prohibida, ocasionándole un grave daño al pueblo venezolano”, dijo Saab.

