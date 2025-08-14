Por vender bolsas Clap en 10 dólares: Ministerio Público imputa a dos sujetos

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Pública (MP) imputó a dos sujetos por vender las bolsas de alimentos del Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap) por una cantidad de 10 dólares.

La información la dio a conocer el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo.

Precisó que los sujetos quedaron identificados como Charlie Farías y Anthony Lara, quienes fueron imputados y privados de libertad por el MP del Área Metropolitana de Caracas (AMC) por los delitos de utilidad ilegal en actos de la administración, reventa y agavillamiento.

“Dichos sujetos se dedicaban a la comercialización de las bolsas alimenticias del CLAP por la cantidad de 10$, cuya venta y comercialización está prohibida, ocasionándole un grave daño al pueblo venezolano”, dijo Saab.