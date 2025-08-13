Venezolanos secuestran y torturan a su cómplice tras discusión por venta de drogas: la víctima presenta mutilaciones

Suscríbete a nuestros canales

Seis sujetos, entre ellos dos ciudadanos venezolanos, resultaron detenidos por su participación en el secuestro con mutilación de un ciudadano chileno, ocurrido en julio de este año.

El violento se registró el pasado 8 de julio en la comuna de Conchalí. De acuerdo con los reportes del caso, los implicados abordaron a la víctima cerca de las 11:00 de la noche de ese día.

Imputan a los venezolanos por secuestro con tortura

Los seis captores fueron detenidos y formalizados por secuestro con mutilación este 8 de agosto. Se trata de dos ciudadanos venezolanos y cuatro chilenos, entre ellos, dos mujeres y un menor de edad.

El día de los hechos, los sujetos subieron al hombre a un vehículo y lo trasladaron hasta un domicilio en la misma comuna. En ese lugar, la víctima fue sometida a una serie de torturas y lesiones.

Al parecer, el secuestrado era un hombre de 38 años, quien permaneció en cautiverio durante 20 horas.

Tras ser liberado, acudió a un centro asistencial y realizó una denuncia, por lo que las autoridades desplegaron un operativo.

Formaban parte de la misma banda delictiva

De acuerdo con el subprefecto Hassel Barrientos, jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, el ciudadano secuestrado era parte del “clan familiar” y "estaba a cargo de un punto de distribución de drogas".

Las acciones violentas en su contra habrían iniciado debido a que "hubo diferencias respecto a la cuenta de las ventas que se habían realizado en ese punto a cargo de este sujeto, por lo que es escarmentado mediante este secuestro", dijo el fncionario.

Durante el mismo operativo, las autoridades lograron identificar otro punto de venta de la banda, ubicado en Valparaíso.

Como resultado del procedimiento, “también se pudo registrar un domicilio en la comuna de Quintero, donde también se incautó droga y se detuvo a dos miembros más de la banda. Logramos la detención de ocho imputados de esta banda delictual", explicó la fiscal Magdalena Díaz, de Fiscalía ECOH.

