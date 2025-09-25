Colombia llora el asesinato de un joven líder social: así era reconocido en su conocido

Suscríbete a nuestros canales

La comunidad de Chigorodó está de luto tras el trágico asesinato de Yeimar Gamboa Yépez, un joven y prometedor líder social.

Gamboa, quien era candidato al Consejo Municipal de Juventud (CMJ) por el partido Centro Democrático, fue asesinado a tiros en el barrio El Bosque, un hecho que ha generado una profunda tristeza y preocupación en la región.

El crimen, que también dejó a una joven herida, ocurrió mientras Gamboa paseaba con amigos.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) confirmó la muerte, elevando a 149 el número de líderes sociales asesinados en Colombia en lo que va del año.

Un legado de reconciliación y servicio

Yeimar Gamboa era ampliamente reconocido en su comunidad por su dedicación a la reconciliación y por su incansable trabajo con poblaciones vulnerables.

Su liderazgo también se extendía al ámbito político local, donde se había destacado en el CMJ, un mecanismo clave de participación ciudadana para jóvenes.

A través de este rol, representaba a sus pares ante las administraciones públicas y organizaciones privadas, abogando por los temas de interés para la juventud.

El partido Centro Democrático, al que pertenecía Gamboa, lamentó profundamente el asesinato, emitiendo un comunicado en el que rechazaron "de manera firme y contundente" el crimen y expresaron sus condolencias a la familia y amigos.

Según la colectividad, el crimen "enluta a la comunidad y priva al municipio de un joven lleno de liderazgo y esperanza".

Las autoridades han señalado que en la zona donde ocurrió el ataque operan bandas locales y el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país.

El asesinato de Gamboa se suma a la reciente pérdida del senador Miguel Uribe Turbay, también del Centro Democrático, quien falleció en agosto tras un atentado en junio.

