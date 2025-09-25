Así va el caso de las mujeres que pretendían robar en un Farmatodo: una de ellas desarmó a un Polisucre

Suscríbete a nuestros canales

Suhany Fernández y Maria Zapata serán imputadas por el Ministerio Público (MP) por los delitos de Hurto Calificado, Agavillamiento, Resistencia y Homicidio Intencional Calificado en Grado de Tentativa.

Así lo informó el fiscal general de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo.

“Dichas delincuentes intentaron sustraer pertenencias de Farmatodo, tomando una actitud agresiva en contra de los empleados, quienes alertaron a funcionarios de Polisucre”, explicó.

El hecho ocurrió el pasado 20 de septiembre, cuando los funcionarios se enteraron del suceso iniciaron una persecución que llegó justo a las afueras del Metro de Caracas en Petare, frente al Super Centro Petare, conocido como el Sambilito, donde procedieron a detenerlas pero las mujeres se enfrentaron a los Polisucre para evitar la aprehensión.

“Una de las implicadas despojó de su arma a uno de los uniformados, generando momentos de tensión y zozobra en el lugar”, dijo Saab.

La mujer apuntó hacia los uniformados y al mismo tiempo uno de ellos intentó controlarla, logrando retomar el control de la situación al recuperar el armamento y detuvieron a las dos implicadas.

Posteriormente, las trasladaron a la sede de Polisucre donde el Sistema Integrado de Información Policial (Sipol) constataron que las femeninas tienen amplío prontuario delictivo y una de ellas está solicitada.