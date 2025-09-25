Arrestan a "La Diabla", mujer narco vinculada a tráfico de bebés: así captaba a sus víctimas

Suscríbete a nuestros canales

Autoridades estadounidenses y mexicanas han detenido a "La Diabla", una mujer del Cártel Jalisco Nueva Generación, por presuntamente traficar con bebés y órganos humanos.

Según las autoridades, Martha Alicia Méndez Aguilar, alias "La Diabla", engañaba a mujeres embarazadas de bajos recursos con la promesa de apoyo.

Una vez en zonas aisladas, les practicaba cesáreas ilegales. Así lo confirmó un reportaje de CBS News que la mujer traficaba con los recién nacidos, vendidos a parejas en Estados Unidos (EEUU) por hasta 250.000 pesos mexicanos.

¿Qué dicen las autoridades de "La Diabla"?

Joe Kent, director del Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos, advirtió que la historia de "La Diabla" es un ejemplo de la forma en que los cárteles terroristas "diversifican sus fuentes de ingresos".

El director destacó que la captura se logró gracias a un trabajo en conjunto de inteligencia. La detención se llevó a cabo el 2 de septiembre en Ciudad Juárez, frente a El Paso, Texas.

La noticia se dio a conocer a través de las autoridades estadounidenses y mexicanas. A la mujer se le acusa de extraer y comercializar los órganos de las madres que fallecían después de las cesáreas ilegales.

¿Qué pasa con “La Diabla” después de la detención?

"La Diabla" permanece bajo custodia en México mientras las investigaciones continúan. Joe Kent afirmó que "las vidas de mujeres y niños inocentes dependían de este arresto."

A pesar de la falta de datos específicos, los gobiernos de México y Estados Unidos, junto a organizaciones como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), sí reconocen el problema del tráfico de personas en general.

Los informes se enfocan en formas de tráfico más comunes, como la explotación sexual y el trabajo forzado.

Si bien el tráfico de órganos y de bebés es una realidad documentada en casos aislados, no hay estadísticas públicas que permitan dimensionar el problema. Las agencias de seguridad se centran en la detección y desmantelamiento de estas redes criminales para proteger a las víctimas.

