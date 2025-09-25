“Esto les pasa a las que me roban”: criminales transmiten el violento asesinato de tres jovencitas en Instagram

Suscríbete a nuestros canales

Tres jóvenes fueron las víctimas de un violento crimen, como parte de una supuesta venganza por parte de un grupo de narcotraficantes peruanos.

El macabro hecho se registró en la localidad de Florencia Varela, en la ciudad de Buenos Aires, capital de Argentina.

Las víctimas, Brenda del Castillo y Morena Verdi, de 20 años de edad, así como Lara Morena Gutiérrez, de 15 años, fueron sometidas a violentas torturas, las cuales fueron grabadas por los criminales que las raptaron.

La policía confirmó que sus cuerpos se localizaron en una casa situada en Jáchal y Chañar, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de las chicas, reseñó el medio local La Nación.

Transmiten sus torturas en Instagram

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el viernes pasado viernes, en la rotonda de la localidad bonaerense de La Tablada, se fueron a bordo de una camioneta Chevrolet Tracker blanca.

Doce personas están detenidas por su presunta vinculación con el crimen, entre ellos, una pareja que vivía en la casa donde se hallaron los cuerpos.

Según la investigación, las jóvenes fueron torturadas antes de ser asesinadas, en el contexto de una presunta venganza perpetrada por una banda de narcotraficantes peruanos. Al parecer, los criminales actuaron en represalia, luego de que una de las jóvenes se quedara con un alijo de cocaína.

La investigación reveló que los agresores transmitieron en vivo los actos de tortura, a través de Instagram, en un grupo cerrado en el que participaron 45 personas.

"Esto es lo que les pasa a los que me roban droga”, manifestó el supuesto narco peruano autor de los homicidios.

Autopsia confirma heridas de "extrema violencia"

Los allanamientos de las autoridades, realizados este miércoles en la villa Zavaleta, terminaron con la detención de ocho implicados, acusados de integrar la organización que asesinó a las muchachas.

Los resultados de las autopsias confirmaron que Brenda Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez fueron torturadas. Se indicó que la menor de edad fue la más golpeada. Los cuerpos presentaron heridas de extrema violencia.

El medio LN+ publicó que las tres chicas habían salido de la casa de Morena, en Ciudad Evita, el viernes, para encontrarse con una persona. Sabrina, la madre de una de las chicas dijo que eran trabajadoras sexuales.

De acuerdo con Antonio, abuelo de Morena y Brenda, las tres acostumbraban viajar por medio de la aplicación de transporte DIDI, para ir un boliche en Flores. Sin embargo, esa noche, otra persona las fue a buscar.

Las chicas se iban a encontrar con una persona que les habría prometido la entrega de unos 300 dólares a cada una.

La madre de Brenda del Castillo aseguró que su hija “era una nena buena y ninguna de las tres se merecía terminar como terminaron”.

