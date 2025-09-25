"Creí que era una bolsa de basura": así encontraron el cadáver de una mujer oculto entre matorrales

Suscríbete a nuestros canales

El hallazgo de un cadáver envuelto en sábanas y oculto entre matorrales desencadenó una investigación por lo que parecer ser un misterioso asesinato.

El cuerpo localizado es de una mujer, el mismo estaba envuelto en sábanas y bolsas de plástico en una calle de Rosedale, en Queens (Nueva York, EEUU).

De acuerdo con los reportes del hallazgo, trabajadores del departamento de limpieza de la localidad encontraron los restos de la víctima entre matorrales, cuando realizaban sus actividades de rutina, publicó Telemundo.

Así encontraron el cadáver de una mujer

El hecho ocurrió cerca de la intersección de la avenida 149 y Brookville Boulevard, aproximadamente a las 7:00 de la mañana, cuando empleados municipales recogieron lo que, en un principio, pensaron que era una bolsa de basura.

Antes de conocer el contenido real de la bolsa, la colocaron dentro de su vehículo oficial; sin embargo, un fuerte olor putrefacto despertó sus sospechas, por lo que decidieron revisar el contenido.

Tras abrir la bolsa, descubrieron que en su interior se encontraba el cuerpo de una mujer envuelto en sábanas, por lo que alertaron de manera inmediata al servicio de emergencias 911.

En pocos minutos llegaron los equipos de emergencia y la zona fue asegurada por las autoridades policiales.

Un vecino de la zona, quien había reportado olores extraños en las semanas previas al hallazgo, expresó su consternación por lo que parece el descubrimiento de un crimen: “Yo creo que tal vez le hicieron algo y lo trajeron para acá ¿y quién sabe de dónde vino?”, manifestó Kevin Mendoza.

Detalló que, desde hacía un tiempo, el olor causaba molestias entre los lugareños. “No sé cuánto tiempo tenía ese cuerpo ahí, pero sí, olía raro”, dijo.

El hombre dijo que la bolsa tenía cerca de una semana abandonado a un costado de la calle; sin embargo, él creyó que se trataba de una bolsa de basura.

Investigan misterioso crimen

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la víctima ni la causa oficial de muerte. La policía de Nueva York mantiene la investigación abierta para esclarecer las circunstancias del aparente crimen.

Autoridades solicitaron a cualquier persona con información que se comunique con la línea de Crime Stoppers de NYPD de manera anónima.

De acuerdo con medios locales, el hallazgo de cadáveres es común en distintas áreas de Nueva York.

