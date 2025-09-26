Un robo millonario: más 20 encapuchados desvalijan una joyería en California

Suscríbete a nuestros canales

Un grupo de más de 20 individuos encapuchados protagonizó un audaz robo en la joyería Heller, ubicada en el City Center Bishop Ranch, un hecho que ha puesto en alerta a las autoridades del Área de la Bahía.

El asalto, que ocurrió la tarde del lunes 23 de septiembre, fue ejecutado con precisión, dejando a clientes y empleados en shock mientras los delincuentes vaciaban las vitrinas de la tienda.

Las cámaras de seguridad del establecimiento, junto con grabaciones de testigos, captaron el momento en que los asaltantes, tres de ellos armados, rompieron los exhibidores y sustrajeron la mayor parte de las alhajas.

Para asegurar su escape, uno de los sospechosos disparó varias veces contra la puerta de cristal, que contaba con un sistema de seguridad especial.

Planificación y capturas

La policía de San Ramón ha confirmado que el grupo llegó en seis vehículos, los cuales fueron estacionados estratégicamente cerca de la entrada de la joyería.

Esta logística sugiere que el robo fue meticulosamente planificado.

Como resultado de una rápida respuesta policial y una investigación coordinada, se ha logrado la detención de siete personas, tres adultos y un menor de edad en Oakland, y tres adultos en la estación Dublin BART.

Todos los detenidos, con edades entre 17 y 31 años, son oriundos de Oakland y están siendo investigados por su posible participación en robos similares en la región.

Durante los arrestos, se recuperaron dos armas de fuego y parte de las joyas robadas.

Las autoridades continúan trabajando para identificar y capturar al resto de los involucrados.

Además, se ha confirmado que varios de los vehículos utilizados en el asalto habían sido reportados como robados, lo que complica aún más la investigación.





