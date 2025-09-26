Lo confunden con un ladrón: joven venezolano es agredido por vecinos al tratar de impedir un robo

Suscríbete a nuestros canales

Un hombre venezolano, quien fue agredido por varias personas, quienes lo señalaban por su presunta participación en el robo contra una vivienda, quedó en libertad.

De acuerdo con las autoridades chilenas, el acusado, quien era trabajador de una frutería, quedó libre y con medidas cautelares de menor intensidad.

El día de los hechos, el venezolano había sido detenido por vecinos y agredido en el sector Alerce de Puerto Montt, en la región de Los Lagos (Santiago de Chile), tras ser señalado como cómplice del robo a una casa.

El hecho ocurrió el pasado domingo en la Villa Manuel Busto. Según el reporte de BioBioChile, videos del intento de linchamiento captaron la atención del público en las en redes sociales.

Los audiovisuales mostraban a un grupo de personas quienes golpeaban fuertemente a dos hombres, a quienes acusaban como ladrones.

Confundieron al venezolano con un ladrón

Uno de ellos, un ciudadano chileno identificado como Alexander Oyarzun, quedó en prisión preventiva mientras las autoridades investigan lo ocurrido.

Mientras que el venezolano, quien responde al nombre de Yeferson Zambrano, quedó en libertad con arraigo nacional, firma periódica y prohibición de comunicarse con su supuesto cómplice tras tres días de alegatos. Los sindicados no tendrían relación alguna.

José Godoy, abogado de la Defensoría Penal Pública, explicó que el punto de conflicto en el debate del caso estuvo relacionado con la presunta participación de Zambrano.

El venezolano habría sido confundido como participante en el delito frustrado cuando acudió en ayuda de los habitantes del sector donde está la frutería en la que trabaja.

El joven fue a ayudar, cuando escuchó los gritos de los vecinos, quienes observaron a un antisocial, quien entró a robar a una casa del sector.

Rechazan violenta reacción de la comunidad

Autoridades rechazaron la reacción de los vecinos, debido a que incluso un funcionario de la policía resultó lesionado durante a la violenta actuación de la comunidad.

Los dos individuos permanecen formalizados por robo en lugar habitado. Ninguno de ellos ha denunciado la golpiza que recibieron por el hecho.

Se fijó un plazo de 45 días para desarrollar otras diligencias investigativas a fin de aclarar lo ocurrido en la Villa Manuel Bustos de Puerto Montt.

