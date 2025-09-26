Niña muere al tomar un guarapo de esta planta: autoridades investigan el caso

Suscríbete a nuestros canales

La conmoción se apoderó de la comunidad de El Tigre, luego del trágico fallecimiento de una niña de 10 años, ocurrido durante la noche del pasado jueves 25 de septiembre.

El deceso se produjo pocas horas después de que la menor ingiriera una infusión artesanal preparada por su abuela, con la intención de aliviar un simple malestar estomacal, informó Diario El Tigrense.

¿Qué ocurrió con la niña de 10 años?

La menor, que inicialmente fue atendida en el Hospital Dr. Felipe Guevara Rojas de la localidad, fue diagnosticada por los médicos de la institución con intoxicación fitógena, una reacción adversa desencadenada por el consumo de la bebida.

A pesar de los esfuerzos por trasladarla de urgencia al Hospital Luis Razetti de Barcelona para una atención más especializada, la niña perdió la vida durante el trayecto.

De acuerdo con el medio, este viernes las autoridades realizarán los exámenes forenses para determinar la causa exacta de muerte y verificar si la infusión artesanal empeoró su condición.

La "pepa de burro" bajo la lupa forense

La presunta infusión fatal fue elaborada a partir de la semilla conocida popularmente como "pepa o fruta de burro".

Una minuta policial confirmó que la abuela proporcionó la bebida a la niña para tratar un dolor abdominal, desconociendo el potencial peligro de la sustancia.

Si bien el término "pepa de burro" puede referirse a diferentes plantas según la región, una de las especies asociadas al nombre "burrito" es la Aloysia polystachya.

Tradicionalmente, se utilizan sus hojas para infusiones. Sus propiedades medicinales incluyen ser digestiva (ayuda con gases y acidez), protectora hepática, y se le atribuyen efectos ansiolíticos y antidepresivos.

Sin embargo, la toxicidad y el riesgo de una semilla en particular, como la utilizada en El Tigre, depende de su composición química exacta, lo que resalta el peligro de automedicarse con remedios naturales que no han sido debidamente identificados por expertos.

Advertencias médicas ignoradas

Este doloroso suceso se produce a pesar de los múltiples llamados de atención emitidos por especialistas en pediatría del Hospital Guevara Rojas a lo largo de los últimos años.

Los profesionales de la salud insisten en evitar la administración de este tipo de bebidas o remedios naturales a niños, debido a la alta probabilidad de que generen una reacción adversa, como lamentablemente ocurrió en este caso.

