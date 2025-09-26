Fatal accidente cobra la vida de un detective del Cicpc: ocurrió durante el levantamiento de un cadáver

Suscríbete a nuestros canales

Un funcionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) falleció de manera trágica mientras realizaba un procedimiento relacionado con la muerte de un adolescente.

De acuerdo con los reportes del lamentable incidente, un joven de 17 años de edad falleció electrocutado tras hacer contacto con una guaya de alta tensión. Horas después, el agente de la policía científica murió en el mismo sitio.

Dos fallecidos por descarga eléctrica

El hecho se registró cerca de la estación de servicio Los Loros, ubicada en la parroquia José Antonio Páez de Ciudad Bolívar, estado Bolívar.

La desaparición del adolescente, identificado como Alexis Fernando García se reportó el día miércoles, 24 de septiembre. Su familia reportó el caso ante las autoridades, debido a que estaban preocupados porque el joven no volvía a su casa.

Lamentablemente, los parientes de Alexis García recibieron la triste noticia de que su cuerpo sin vida fue localizado cerca de la estación de servicio Los Loros.

De acuerdo con la publicación del medio local El Orinoco Informa, el muchacho exploraba la zona para reciclar chatarra. Sin embargo, hizo contacto con las guayas eléctricas de un poste de alta tensión y recibió una fuerte descarga que lo dejó sin vida en el lugar.

No lograron salvar la vida del detective

Cuando funcionarios del eje de homicidio del Cicpc se acercaron al sitio para hacer levantamiento del cuerpo, uno de los detectives también fue gravemente herido por la guaya de alta tensión.

Funcionarios de Protección Civil se presentaron para brindarle los primeros auxilios y trasladarlo hasta el Hospital Ruiz y Páez, donde lo atendieron.

No obstante, a pesar de los esfuerzos por socorrerlo, el detective falleció.

Visite nuestra sección de Sucesos.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube