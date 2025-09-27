Sexagenario asesina a su pareja a palazos en Guárico: intentó encubrir el crimen

Suscríbete a nuestros canales

El Ministerio Público (MP) del estado Guárico, imputó a César Hernández (60) por el delito de Feminicidio Agravado.

La información la dio a conocer el fiscal de la República, Tarek William Saab, en la cuenta de Instagram del organismo, precisando que el sexagenario asesinó a su esposa por celos en el sector Calabozo.

“Cegado de la ira por los celos asesinó a su esposa la ciudadana Maria Puerta (41), agrediendo de forma salvaje con un objeto contundente tipo palo, hasta causarle la muerte. Simulando un accidente a objeto de evadir su responsabilidad”, indicó Saab.

¿Cuándo cometió el crimen el sexagenario?

De acuerdo con un proceso de investigación realizado por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), la mañana del pasado 18 de julio, cuando pasado 18 de julio, la víctima se encontraba en un aljibe (pozo) de agua, ubicada en la carretera nacional, vía al Sombrero, asentamiento campesino sector El Soroco, junto a su esposo.

“En un momento de descuido, Hernández la golpeó con un palo y un trozo de madera, para luego arrojarla al agua. La causa de muerte, tras la autopsia de rigor, arrojó asfixia mecánica por sumersión”, indicó Douglas Rico, director del organismo, en aquel momento.

Agregó que el sujeto había simulado que su esposa falleció accidentalmente al caer en el aljibe mientras intentaba rescatar a su gato, con el propósito de tergiversar los hechos y ocultar un femicidio motivado por problemas pasionales. La pareja llevaba 18 años juntos.

Reveló que la investigación también reveló que el victimario había atentado en reiteradas oportunidades contra la vida de la víctima.

Como evidencias, el Cicpc colectó dos trozos de madera (tipo tabla y palo), prendas de vestir y un par de calzados.